'Tlo se zatreslo kao da je smak svijeta, tri kuće pune članovima obitelji nestale su u sekundi'

Grad Gaza u posljednja dva dana pretvoren je u prizor apokalipse. Više od 240 Palestinaca ubijeno je, a nekoliko stotina ranjeno dok izraelska vojska širi kopnene operacije. Izraelski ministar obrane Yisrael Katz otvoreno prijeti da će grad biti potpuno uništen. Nekadašnje srce palestinske enklave sada je pretvoreno u more ruševina, dima i krikova ljudi zarobljenih pod betonom svojih domova.



Izraelska vojska objavila je da je otvorila privremenu rutu za evakuaciju preko ulice Salah al-Din, no stanovnici tvrde da je riječ o iluziji. "Nitko ne može proći. Vojska puca na sve što se pomakne", govore očajni civili, dodajući da granatiranje traje bez prestanka i da je opasnost svakim satom sve veća. Prema službenim podacima izraelske vojske, od ponedjeljka navečer, kada je ofenziva intenzivirana, pogođeno je više od 150 ciljeva u gradu.