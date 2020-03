"Ne radi se o barikadama, samo kontroliramo propusnice"

Nakon što ih je osječko-baranjski krizni stožer prozvao da su stavili barikade na lokalne ceste i prepriječili ulazak u svoju županiju, stigao je odgovor iz virovitičko-podravski stožer. Primjerice, u Općini Crnac je na jednu traku "iskipan" šljunak, a na drugu je stavljen kombi. No, kasnije je naređeno, doznajemo, da se to makne. Na punktovima, pak, dežuraju i dalje vatrogasci.

"Nespretna tumačenja"

- Zbog pomalo nespretnih tumačenja, koja su emitirana u javnost, a koja su objavili pojedini mediji, imamo potrebu demantirati određene informacije koje su iznesene na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, a u kojima se govori kako su između Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije, na pojedinim prometnicama, postavljene "određene barikade". Odlukom Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, od 24. ožujka ove godine, a uz preporuku PU Virovitičko-podravske županije, nastavno na Odluku Stožera civilne zaštite RH o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a sve u skladu s ciljem smanjenja mogućnosti prijenosa i daljnjeg širenja bolesti COVID 19 na području Virovitičko-podravske županije, privremeno su, za sva vozila, za promet zatvorene dionice županijskih i lokalnih cesta na području Virovitičko-podravske županije koje graniče, odnosno prelaze na područje susjednih jedinica regionalne samouprave (Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Bjelovarsko-bilogorska županija) i ne radi se o nikakvim barikadama - navode u Stožeru civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

Odluka se, dodaju, provodi u suradnji s policijom, lokalnim civilnim stožerima i Županijskom upravom za ceste. Provedbom se kontroliraju izlasci i ulasci u našu županiju, ali samo na županijskim i lokalnim cestama, ne na onima koje imaju prefiks "državna cesta" gdje se nesmetano prolazi.

- Svrha ove odluke je kontrola propusnica i provođenje nacionalne odluke, ali i kontrola osoba koje ulaze i izlaze, a da imaju izrečenu mjeru samoizolacije, s ciljem smanjenja mogućnosti prijenosa i daljnjeg širenja bolesti COVID 19 na području Virovitičko-podravske županije, ali i bliskog nam područja ostalih četiri županija. Na ovaj način, pomažemo i policijskim djelatnicima koji savjesno obavljaju svoj posao, a mi im na efikasan način, uz članove lokalnih civilnih stožera, pomažemo u kontroli na lokalnim i županijskim cestama. Ovo nije represivna mjera, a svi oni koji imaju propusnicu, te zbog posjeta liječniku, članu obitelji, poslovnih obveza, obradi poljoprivrednog zemljišta ili čuvanja blaga, koje imaju na području jedne od četiri susjednih nam županija, ili imaju neki drugi opravdan razlog, mogu i preko lokalnih i regionalnih cesta stići do svog odredišta - pojašnjavaju.

Činjenica je, pak, da su na određenim cestama fizičke zapreke.

Borba protiv virusa

- S obzirom na to da je ova odluka nastupila prije dva dana, moguće je da su se dogodile neke nepredviđene i nepropisane okolnosti, no one se u budućnosti više neće događati i ispričavamo se onima kojima su se dogodile. Borba protiv korona virusa je mukotrpna i temeljita iz dana u dan. Na području Virovitičko-podravske županije epidemiološko stanje je povoljno, za sada nema pozitivnih na korona virus, a želimo u tome ustrajati i nadalje jer ovo je bitka sviju nas protiv - nevidljivog neprijatelja - zaključuju.

