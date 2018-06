'Ne miješam se u referendume, ali mora se poštivati volja naroda'

Tijekom sudjelovanja na svečanom obilježavanju Dana Osječko - baranjske županije predsjednica RH Kolinda Grabar - Kitarović komentirala je kako vjeruje da će se po pitanju demografije u skorom vremenskom periodu poduzeti određene korake i mjere.

Okupljeni novinari pitali su predsjednicu što misli o referendumskom pitanju inicijative Narod odlučuje za koju je premijer Andrej Plenković rekao da je promašena i neodgovorna.

- Moj stav prema referendumima u Hrvatskoj općenito je da se držim preporuka Venecijanske komisije, da se ne miješam u referendume. Međutim, isto tako moj je čvrsti stav da se mora poštivati volja naroda. U ovom slučaju, koliko je meni poznato, skupljeno je dovoljno potpisa i za državnike i političare je bitno da uključe volju naroda. Voljela bih da volja naroda bude uključena i u druge sfere života, a građani su ovim potpisima očito pokazali da žele promjene, da se na neki način malo i protrese politički život u Hrvatskoj i političke elite. Pokazali su želju za izmjenama izbornog zakona, što je legitimno, ali su pokazali i da ljudi žele više participirati i imati veću ulogu u izboru svojih neposrednih predstavnika - rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u subotu u Osijeku na upit kakav je njen stav o referendumu.

- Pohvalila sam Mostove mjere za demografiju, a neću ulaziti u komentar onoga što je rekao premijer Plenković. To neka on sam objasni. Po meni su dobrodošli svi prijedlozi koji idu ka pozitivnom pristupu rješavanju najvećeg državnog problema, a to je demografija – poručila je, pak, predsjednica Grabar Kitarović. Naglasila je i kako želi da Slavonija i Baranja postanu tema dobrih vijesti, a ne tema iseljavanja.

- Jučer sam govorila o demografskoj obnovi, i neću se ponavljati. Odlučna sam učiniti sve da se problem demografske obnove počne sustavno rješavati, kao prioritet hrvatske državne politike. Mjere koje sam pripremila spremne su za objavu. One će biti onoliko uspješne koliko budu ugrađene u mjere za snažniji gospodarski razvoj – podcrtala je. Najvažnija komparativna prednost Osječko-baranjske županije, nastavila je ona, jest plodna zemlja.

- Nažalost, ova naša nekada hrvatska žitnica godinama je bila žrtva neodlučnosti i nedefiniranosti državne politike prema toj činjenici, i nasuprot tome svjesnog ili nesvjesnog pogodovanja uvoznicima hrane, nerijetko nekvalitetne. Treba staviti u funkciju projekte poput sustava navodnjavanja, i apeliram na Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode da definiraju cijene zakupa zemljišta i vode, kako bi se gospodarstva mogla priključiti na sustav. Optimalno bi bilo da se odredi period od primjerice pet godina besplatne vode ili, pak, uz minimalnu naknadu da se ljude stimulira da se priključe na te sustave – kazala je.

Predsjednica je stava i kako je svakim mjerama potrebno vrijeme, a za demografske kažu, navela je, kako treba proći čak 20 do 30 godina da bi se osjetio njihov stvarni učinak u porastu broja stanovništva i fertiliteta, dok se migracije mogu brže zaustaviti.

- Želim sinergiju ne samo s Vladom nego i drugim dionicima društvenog i političkog života zainteresiranima za ove teme. Paket mjera koje ću predstaviti ne odnosi se samo na demografsku, populacijsku i obiteljsku politiku, već i posredne mjere jednog šireg socioekonomskog okvira. Jedna mini strategija s naglaskom na konkretne mjere za koje treba donijeti rokove izvršenja i izračun proračunskih sredstava – iznijela je ona, dodajući kako je cilj zaustaviti trendove iseljavanja. No, problem su, stava je, i društvena klima, klijentelizam i nepotizam.