Predsjednica hvali Most i kritizira poput Ive Stiera i Mire Kovača

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne da nije spustila loptu, nego je nastavila s dosad najžešćom kritikom Vlade jučer iz Osijeka, kamo je na četiri dana premjestila svoj ured.

Njezin govor neodoljivo podsjeća na govore HDZ-ovih disidenata Davora Ive Stiera i Mire Kovača na subotnjem saboru HDZ-a pa se postavlja pitanje je li se predsjednica, sada i otvoreno, svrstala u frontu protiv premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. Kao i Kovač, govorila je o političkim elitama koje su se otuđile od naroda pa se čude što bujaju populističke opcije te pozvala da politika izađe iz zagrebačkih salona kako bi osjetila što narod želi. Stier ju je, očito, inspirirao na govor o klijentelizmu, što je bila njegova osnovna poruka na skupu HDZ-a jer je poručila da građanima smeta što se politika pretvorila u poligon za promicanje stranačkih interesa i zapošljavanje preko veze.



Posebno je zaintrigiralo to što je predsjednica u kontekstu velikog problema demografije jučer pohvalila Most, opciju koja posebno iritira HDZ-ovo članstvo, ali čiju je koaliciju s HDZ-om zagovarao Davor Ivo Stier, odnosno njihovu antiiseljeničku akciju “Pokret ostanka”. Vladi je poručila da joj Agrokor ne smije biti izlika za neprovođenje reformi jer to nije jedini hrvatski problem te je najavila da će svoje demografske mjere predstaviti 11. lipnja. Osim toga, poručila je da će razgovarati sa svim političkim dionicima, dakle pozvala je na konsenzus vlasti i oporbe kada je riječ o rješavanju problema demografije.

– Žao mi je što je Vlada odbila moj prijedlog zajedničke sjednice o demografiji i blokiranima. Vlada nije kriva za demografsku krizu, ali na nju nije adekvatno odgovorila. Ovo je godina bez izbora i trebala je biti godina reformi, ali Vlada je na polovici mandata, a reforme stoje. Nemamo više vremena za donošenje raznih strategija i moramo djelovati – izjavila je predsjednica u Osijeku. U dijelu HDZ-a, onom bližem Plenkoviću, predsjedničin govor doživljen je izrazito negativno. Posebno predsjedničine laude Mostu.

– Predsjednica je svojim govorom poručila da igra za sve osim za aktualnu Vladu. Svi su dobri, pa i Most, a jedino Vlada ne valja. Fulala je cijeli fudbal. Da se mene pita, predsjednika države biralo bi se u Saboru. Ovlasti predsjednice su nikakve, ne mora donositi odluke, ali zato kritizira na sve strane. Pritom zaboravlja da ju je HDZ doveo na Pantovčak – kritičan je bio jedan član Predsjedništva HDZ-a. Napomenuo je da se predsjednica okružila ekipom koja je tapša po ramenu i hrabri je u napadima na Banske dvore. U ugodnoj poziciji jučer sigurno nije bio HDZ-ov osječko-baranjski župan Ivan Anušić koji je predsjednici domaćin u toj županiji.

– Prepucavanja nikome ništa dobro neće donijeti. Osječko-baranjskoj županiji potrebna je pomoć, ali to se neće postići nepotrebnim političkim prepucavanjima – ogradio se Anušić. Drugi dio izvora iz HDZ-a smatra da se predsjednica pozicionira za idući mandat te da se distancira od HDZ-a kako bi zahvatila šire od HDZ-ova biračkog korpusa.

– Ne vjerujem da predsjednica traži potporu Mosta, ali čini geste koje bi mogle naići na odobravanje Mostovih birača. Bez obzira na sukobe, ne vjerujem da bi HDZ istaknuo nekog drugog kandidata osim K. Grabar-Kitarović, to bi zbunilo naše članove i birače – komentirao je član Predsjedništva koji ne pripada Plenkovićevoj struji. Izvori bliski Plenkoviću pak kažu da ne smatraju da je predsjednica sklopila pakt s njegovim oponentima. Gordan Jandroković, šef Sabora, pozvao je na smirivanje strasti.