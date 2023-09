Navala političara i uglednika u Beču na film o Kurzu, na premijeri poručio: 'Ne vraćam se u politiku'

Gotovo svi austrijski mediji danas izvještavaju o sinoćnjoj premijeri dokumentarnog filma o bivšem austrijskom kancelaru Sebastianu Kurzu (37) pod naslovom “Kurz - der Film” održanoj u nazočnosti brojnih visokih sadašnjih i bivših političara i uzvanika u bečkom kinu “Artis”. I potom upriličenoj After Show Partyja nakon premijere uz čašicu pića. Veselje i razdragana lica, kao da su svi zaboravili na to da je uskoro pred Kurzom uzbudljivo i ne baš lagano razdoblje.

Naime, mladi bivši austrijski kancelar 18. listopada mora pred Bečkim pokrajinskim sudom odgovarati na optužbe da je lažno svjedočio pred Istražnim odborom austrijskog parlamenta dok je još bio na kancelarskoj dužnosti. A ako mu se dokaže krivica može dobiti i do tri godine zatvora. Dakle, put od filmske zvijezde jučer do optuženičke klupe za nešto više od mjesec dana, nije daleko. Ali vratimo se bečkoj filmskoj premijeri. Pred bečkim kinom okupio se je, kako ističu mediji, “Who is who tirkiznog (nap. boja koju je Kurz uveo za svoje “narodnjake” kada je postao kancelar) promi-svijeta”.

Svi ti Kurzovi stranački kolege i kolegice iz redova Narodne stranke (ÖVP), te ostali uzvanici, njih više od 500, stajali su više od sat vremena u dugom redu ispred kina da bi iz prve ruke saznali što redatelj filma Sasche Köllnreitner, koji nije iz redova “narodnjaka” niti je bio u vezi s Kurzom, kako je to posebno isticao prije i nakon premijere, ima reći o bivšem austrijskom kancelaru. Kurzov portret, bez nekih većih kritičkih tonova, tvrde neki mediji. A materijala je sigurno bilo dosta, jer kako je sam Kurz rekao, “u deset godina visoke politike doživi se mnogo toga. Nešto je ugodno, nešto neugodno, ali ja sam puštao da prvo stvari dođu do mene”.

Na novinarske upite ispred kina da li će ikada više postati šef “narodnjaka” ili kancelar, Kurz, koji je osobno nazočio premijeri sa svojom životnom partnericom, odgovorio je s jasnim “ne”. Na špekulacije da bi film o njemu mogao biti najava njegovog političkog povratka Kurz je ponovio : “Ne, definitivno, ne”. Uporni novinari htjeli su od Kurza saznati da li je onda film o njemu, s obzirom da je sada uspješni poduzetnik, njegov “PR- geg”? Odgovor je ponovno glasio: “Ne!” Napomenuo je kako je prije premijere vidio samo neke dijelove filma i da je, s obzirom da više nije u politici, bio “relativno skeptičan”. Dodao je da tek nakon što je vidio da će film biti “uravnotežen”, pristao je na intervju, koji je i sastavni dio navedenog filma.

Premijeri su, između ostalih, bili nazočni i bivši austrijski ministar financija Gernot Blümel, bivša ministrica poljoprivrede Elisabeth Köstinger, bivši austrijski kancelar Wolfgang Schüssel i mnogi drugi ÖVP-ovci. Ali, nije ostalo sve na bivšima nego su na premijeru došli i aktualni austrijski ministri i ministrice iz redova “narodnjaka” kao primjerice predsjednik Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta Wolfgang Sobotka, ministar gospodarstva i rada Martin Kocher, ministrica za žene i integraciju Susanne Raab, ministrica za Ustav i Europu Karoline Edtstadler, kao i ministar poljoprivrede Norbert Totsching. Aktualni konzervativni kancelar Karl Nehammer nije bio na premijeri, ali je potom došao na After Show Party u poznati bečki bar “Hannelore” u središtu Beča.

Ondje su mediji napravili i zajedničku sliku tri kancelara, dva bivša i aktualnog. Na njoj su s Kurzom, bivši austrijski kancelar i sadašnji ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg te sadašnji kancelar Karl Nehammer. Dok jedni mediji filmsku premijeru o Kurzu nazivaju “tirkizni Show”, drugi, kao primjerice lijevo usmjereni “Der Standard”. piše o “mnogo Kurza i tirkiznog”, a treći o bivšem austrijskom kancelaru koji je “postao filmska zvijezda”. Hoće li mu sve to pomoći i 18. listopada uskoro će se vidjeti. Prikazivanje filma o Kurzu za široku austrijsku publiku počinje u petak 8. rujna.

