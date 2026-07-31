Jesu li Sjedinjene Američke Države zapravo 'režiser' nove migrantske krize u Europi

Prije dvadesetak godina europske su države još vjerovale da se granice brane na granici. Danas više ne. Današnja Europa svoje granice čuva stotinama, pa i tisućama kilometara izvan vlastitog teritorija. Ne u Alpama ili na Pirenejima, nego na obalama Libije, u turskim prihvatnim centrima, na rijeci Evros, u marokanskoj policiji, u senegalskim lukama i mauritanskim patrolama. To nije tek tehnička promjena u upravljanju migracijama. To je duboka promjena same naravi političke moći. Jer onoga trenutka kada zaštitu vlastite granice prepustite drugoj državi, granica prestaje biti isključivo vaše suvereno pravo. Ona postaje predmet pregovora.

Upravo zato prizori iz Ceute i Melille nisu tek još jedna migrantska tragedija. Oni su simptom jednog mnogo dubljeg procesa. Deseci tisuća ljudi ne dolaze samo na europsku granicu. Oni dolaze na mjesto gdje se danas presijecaju interesi Europe, Afrike, Sjedinjenih Država i čitavog mediteranskog prostora. Humanitarna katastrofa i geopolitika ovdje više nisu dvije odvojene priče. One su postale ista priča.

To je možda najveća promjena međunarodnih odnosa nakon završetka Hladnog rata. Nekada se geopolitička moć mjerila brojem divizija, nosača zrakoplova i vojnih baza. Danas se sve više mjeri sposobnošću upravljanja tokovima. Kapital, energija, podaci, rijetke sirovine, pomorski pravci, digitalne mreže i migracije postali su novi mediji moći. Teritorij nije nestao, ali više nije jedini odlučujući resurs. Tko upravlja tokovima, može oblikovati politiku država koje formalno ostaju potpuno suverene. Migracije su zato prestale biti samo socijalna ili demografska činjenica. One su postale instrument međunarodnih odnosa.

To nije teorijska konstrukcija, nego politička činjenica posljednjih desetak godina. Kada je 2015. godine više od milijun ljudi ušlo u Europsku uniju, postalo je jasno da nijedna europska država više ne može sama upravljati vlastitim granicama. Bruxelles je odgovorio sporazumom s Turskom iz 2016. godine. Europa je Ankari platila milijarde eura kako bi migranti ostali na turskom teritoriju. Kratkoročno je problem bio riješen. Dugoročno je, međutim, nastala nova ovisnost. Onoga trenutka kada druga država postane čuvar vaše granice, ona stječe politički kapital.

To se pokazalo već 2020. godine. Nakon pogibije turskih vojnika u Siriji Recep Tayyip Erdoğan objavio je da više neće zaustavljati migrante na putu prema Europi. Tisuće ljudi krenule su prema grčkoj granici na Evrosu. Nisu se promijenili ni geografija ni demografija. Promijenila se politička odluka Ankare. U nekoliko dana Europa je shvatila nešto što dotad nije željela priznati: njezina vanjska granica više nije bila samo na Evrosu. Bila je i u Ankari.

Sličan obrazac vidjeli smo na istočnoj granici Europske unije kada je Bjelorusija 2021. organizirano usmjeravala migrante prema Poljskoj, Litvi i Latviji. Europske institucije tada su prvi put otvoreno počele govoriti o „instrumentalizaciji migracija“, odnosno o korištenju ljudskih migracija kao sredstva političkog pritiska. Time je ušao u uporabu i novi pojam koji će obilježiti sigurnosne rasprave idućih godina: weaponization of migration. Ne znači on da su migranti oružje u doslovnom smislu riječi, nego da ljudski tokovi mogu proizvesti političke učinke usporedive s drugim oblicima pritiska.

Maroko se danas nalazi upravo na toj točki. On više nije samo država na južnoj obali Mediterana. On je postao jedan od ključnih čuvara europske granice. Europska unija desetljeće ulaže golema sredstva u marokansku obalnu stražu, policiju i nadzor granice jer je zaključila da je mnogo učinkovitije zaustaviti migrante prije nego što stignu na europski teritorij. Time je Rabat postao jedan od najvažnijih europskih partnera u migracijskoj politici.

Ali upravo u toj suradnji skriva se i nova asimetrija. Što Europa više ovisi o Maroku, to Maroko raspolaže većim političkim kapitalom. Nije pritom ni potrebno da Rabat aktivno „otvara granicu“. Dovoljno je da u određenom trenutku promijeni intenzitet nadzora ili drukčije rasporedi sigurnosne snage. Već i sama mogućnost takve odluke postaje sredstvo pregovaranja. Moć više ne proizlazi iz uporabe sile, nego iz mogućnosti da se sila ne uporabi.

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To ne znači da je svaki migrantski val politički organiziran. Naprotiv. Većina migracija i dalje proizlazi iz siromaštva, ratova, klimatskih promjena i djelovanja krijumčarskih mreža. Ali ozbiljna geopolitička analiza mora uzeti u obzir još jednu činjenicu: države mogu odlučiti hoće li te tokove zaustavljati ili će ih, iz različitih razloga, pustiti da teku. Upravo se u toj odluci krije njihova nova politička moć.

Tu se otvara pitanje koje je u europskoj javnosti gotovo potpuno potisnuto: kakvu ulogu u svemu tome imaju Sjedinjene Američke Države? Ne zato što bi postojali dokazi da Washington stoji iza migrantskih valova. Takvih dokaza nema. Ali zato što je nemoguće razumjeti suvremeni Maroko bez razumijevanja njegova odnosa sa Sjedinjenim Državama.

Maroko je jedan od najstarijih američkih saveznika. Bio je prva država koja je priznala neovisnost Sjedinjenih Država. Danas je jedan od najvažnijih američkih partnera u Africi i arapskom svijetu. Američke vojne vježbe „African Lion“, koje se velikim dijelom održavaju upravo u Maroku, najveće su na afričkom kontinentu. Washington je priznao marokanski suverenitet nad Zapadnom Saharom, podržava modernizaciju njegovih oružanih snaga i promatra Rabat kao ključnog partnera u stabilizaciji Magreba i zapadne Afrike.

To, međutim, ne znači da Maroko djeluje po američkom nalogu. Takva bi slika bila djetinjasto pojednostavljenje međunarodnih odnosa. Savezništvo nije hijerarhija. Ono je usklađivanje interesa. Ali jednako je naivno pretpostaviti da se interesi saveznika uvijek potpuno podudaraju ili da velike sile nemaju vlastite strateške preferencije kada je riječ o unutarnjoj snazi ili slabosti njihovih partnera.

Ovdje zato treba postaviti pitanje koje je starije od moderne geopolitike: cui bono? Komu koristi Europa koja je istodobno opterećena ratom u Ukrajini, energetskom nesigurnošću, trgovinskim sukobima, rastućim populizmom i novim migrantskim valovima? To nije pitanje krivnje. To je pitanje strukture interesa. Moguće je da određeni akter politički profitira od neke krize, a da je nije izazvao. Povijest međunarodnih odnosa puna je upravo takvih primjera.

Sjedinjene Države nesumnjivo imaju interes da Europa ostane čvrsto vezana uz NATO i američku sigurnosnu arhitekturu. Europska strateška autonomija već godinama izaziva različite reakcije u Washingtonu. Istodobno, Maroko ima vlastite interese u odnosu prema Bruxellesu: financijsku pomoć, političku potporu oko Zapadne Sahare, trgovinske sporazume i sigurnosnu suradnju. Europa pak želi stabilnog partnera koji će umjesto nje čuvati južnu granicu. Ti se interesi preklapaju, ali se ne podudaraju uvijek. Upravo u tom prostoru između savezništva i autonomije nastaje suvremena geopolitika.

People walk towards the border with Morocco leaving Spain, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY Photo: JON NAZCA/REUTERS Foto: JON NAZCA/REUTERS

Možda je zato najveća pogreška tražiti jednog jedinog „režisera“ migrantskih kriza. Takav pristup pripada devetnaestom stoljeću, kada se vjerovalo da svaka velika povijesna promjena mora imati jednoga autora. Svijet dvadeset prvog stoljeća mnogo je složeniji. Krijumčarske mreže imaju svoje interese. Afričke države svoje. Maroko svoje. Europska unija svoje. Sjedinjene Države svoje. Sve te logike djeluju istodobno, ponekad se podupiru, ponekad međusobno neutraliziraju, a ponekad proizvedu posljedice koje nitko nije planirao.

Upravo zato današnja geopolitika sve manje nalikuje šahovskoj ploči na kojoj dva igrača pomiču figure. Mnogo više nalikuje upravljanju golemim sustavom tokova u kojem nitko nema potpunu kontrolu, ali svatko pokušava promijeniti njihov smjer u svoju korist.

Možda se upravo u tome skriva najvažnija pouka Ceute i Melille. Europa još uvijek misli da brani granice. U stvarnosti, ona pregovara o tokovima. A između granice i toka postoji razlika koja određuje čitavu politiku našega vremena. Granica je crta na zemljovidu. Tok je odnos moći. Onaj tko može ubrzati ili usporiti kretanje ljudi, robe, energije ili kapitala, danas raspolaže vrstom političkog utjecaja kakav su nekoć imali oni koji su osvajali teritorije. Upravo zato pitanje migracija više nije pitanje humanitarne politike. Ono je postalo jedno od središnjih pitanja nove geopolitike.