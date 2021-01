Žinić ne vidi ništa sporno: 'Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na ovu'

Iako u imovinskoj kartici župana Ive Žinića stoji kako mu je kuća nedaleko Gline darovana na temelju statusa branitelja, župan je sada iznio kako to nije istina, a i smatra kako mu niti neće biti darovana jer je 2016. godine postao suvlasnikom roditeljske kuće u Marinbrodu.

- Vjerovao sam da će to biti darovano, ali do danas to nije riješeno - rekao je Žinić za Dnevnik Nove TV te nadodao kako je sam postupak dosta opsežan i da je cijelu situaciju otežalo i mijenjanje zakona.

Osim što je 2016. godine naslijedio dio kuće u Marinbrodu, žena župana je naslijedila i kuću u Glini, koja nije u stanju za stanovanje. Roditeljsku kuću, govori Žinić, nije stavio u imovinsku karticu jer je tek kasnije provedena kroz katastar i gruntovnicu.

- Dobio sam trećinu kuće u Marinbrodu i vjerojatno neću imati pravo na darovanje ove kuće, kazao je nadodavši kako ''neće on odlučivati o tome jer za to postoje nadležne službe'' te da vjerojatno ju neće moći ni otkupiti.

Također smatra kako, unatoč zasad svemu otkrivenom, nije napravio nijedan propust.

- Zasad je sve u redu i ne vidim da je išta sporno, govori.