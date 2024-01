Naš studij ne privlači samo studente iz Slavonije nego iz cijele Hrvatske

Odsjek za kulturu, medije i menadžment pri Akademiji za umjetnost i kulturu Osijek odlikuje se interdisciplinarnim modelom studija. Promoviraju se inovativni modeli učenja koji u praktičnom dijelu nastave (pr)ovjeravaju teorijska ishodišta. O tome što nude i kako funkcioniraju, razgovaramo s izv. prof. dr. sc. Borkom Barabanom, pročelnikom Odsjeka za kulturu, medije i menadžment.

Što je to što Odsjek za kulturu, medije i menadžment čini specifičnim na razini Hrvatske?

Odsjek za kulturu, medije i menadžment, već u svojem nazivu, ali i u nastavnim procesima te projektima u koje je uključen objedinjuje znanstvene i stručne kompetencije profesionalaca iz triju važnih područja – kulturnih studija, koji studentima pružaju kompetencije iz teorije kulture, književnosti, kreativnog pisanja, kulturnih politika i drugih važnih područja; medija, koji studente podučavaju kompetencijama za medijska područja televizije, radija, tiska, mrežnih medija i društvenih mreža; te menadžmenta s naglaskom na sektore kulturnih i kreativnih industrija. Interdisciplinarnost u nazivu odsjeka prenesena je u studijske programe i nastavu, projekte te znanstvenu produkciju.

Gravitiraju li vam studenti iz Slavonije ili cijele Hrvatske, pa možda i inozemstva?

Studentima nudimo prijediplomski studijski program Kultura, mediji i menadžment te dva diplomska studija – Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama te Mediji i odnosi s javnošću koje studenti mogu odabrati pojedinačno, kao jednopredmetni studij, ili kao dvopredmetni studij. U samoj toj kombinaciji jest i privlačnost studijskih programa koji nam dovode ne samo studente iz Osijeka ili slavonske regije nego i sve veći broj studenata iz drugih dijelova Hrvatske, uključujući Zagreb, zagrebačku regiju, pa i Dalmaciju. Inozemni dolasci studenata i dalje su ponajviše usmjereni na Erasmus studijske programe razmjene, pri čemu studenti dolaze na jedan semestar i stječu međunarodno iskustvo te imaju mogućnost slušati kolegije koji će im dati dodatne uvide u specifična područja kulturnih studija, menadžmenta u kulturi i medija.

Prepoznatljivost i vidljivost izvan očekivanog regionalnog kruga proistječe iz interdisciplinarnosti studijskih programa, uz istovremenu mogućnost specijalizacije u određenom području, atraktivnim i zanimljivim kolegijima orijentiranim na tržišne potrebe i nastavnom kadru koji je spoj iskustva i mladosti. Kombinacija obaveznih kolegija, koji pružaju osnovne uvide u sva ključna područja kulture, medija i menadžmenta, i izbornih kolegija sa šireg spektra društvenih i humanističkih znanosti, omogućuje studentima kreiranje jasne individualne vizije budućih karijera. Sve to podržano je i stručnim osposobljavanjem u partnerskim institucijama, tvrtkama, nevladinim organizacijama i medijima. Već po završetku prijediplomskog studija naši su studenti spremni za rad. Mnogi od njih uz posao odaberu i nastavak stjecanja kompetencija na diplomskim studijima. Tijekom studija studenti imaju priliku svoje iskustvo brusiti i u internim projektima, surađujući sa svojim profesorima, ali i budućim umjetnicima s drugih odsjeka Akademije.

Što je nekadašnjem Odjelu za kulturologiju donijelo pripajanje Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku?

Iz današnje pozicije, više od pet godina nakon integriranja nekadašnje Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju, a na inicijativu rektora prof. dr. sc. Vlade Guberca i dekanice tadašnje Umjetničke akademije prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, pokazalo se da je stvaranje nove institucije bila strateški najbolja odluka. Studenti kulturologije, odnosno, prema novom studijskom programu – kulture, medija i menadžmenta – dobili su priliku za svojevrsne interne prakse.

Radeći sa studentima umjetničkih smjerova na zajedničkim projektima došli su u priliku uvidjeti kako će im izgledati profesionalni rad u budućnosti, po završetku studija. Iz perspektive umjetničke strane, podrška znanstvenika i profesionalaca, kao i studenata iz područja kulture, medija i kulturnog menadžmenta dobrodošla je za predstavljanje njihova rada. U sklopu Akademije Odsjek za kulturu, medije i menadžment, nekadašnji Odjel za kulturologiju, kreirao je i novi, aktualni studijski program, jedan od najpopularnijih na osječkom Sveučilištu, ali i šire, koji se kontinuirano nadopunjuje i mijenja, u skladu s potrebama tržišta. Ta nova, zajednička energija, uz nove stručnjake, akcelerirala je sve što se radilo i dala novi smjer, za nove uspjehe.

Studenti se nakon diplome mogu zaposliti u kazalištima, muzejima, knjižnicama, medijima, kulturnom turizmu... Ima li mjesta za sve njih na tržištu? Gdje se najlakše mogu zaposliti i ostvariti puni potencijal?

Uspješni studenti svoje karijere mogu nastaviti graditi kao profesionalci u nizu poslovnih smjerova, u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Naši bivši studenti uspješni su medijski stručnjaci zaposleni u medijima nacionalnog i regionalnog dosega, pokretači samostalnih poslovnih pothvata, zaposlenici kulturnih institucija, sportskih organizacija, udruga… Prijediplomski studij daje im širinu znanja iz brojnih područja koje potom na diplomskoj razini mogu dalje produbljivati u skladu sa svojim potrebama i preferencijama. Osječki digitalni sektor također je platforma na kojoj su naši nekadašnji studenti izgradili svoje karijere, a taj trend i dalje je aktualan. Kulturni turizam, i turizam općenito, kao jedna od najvažnijih industrija današnjice, sigurno je jedno od područja u kojem će trenutačne studijske generacije pronaći svoje mjesto. Mogućnosti su brojne, a naši studenti ovdje nauče i kako iskoristiti prilike koje im se pružaju.

Sve se više govori o medijskoj pismenosti, a građani su nam i dalje poprilično medijski nepismeni. Kako ovaj odsjek doprinosi medijskom opismenjavanju?

U suvremenom dobu koje, među ostalim, obilježava i rapidan razvoj tehnologije i novih medijskih vrsta i alata, iznimno je važno podizanje razine medijske pismenosti i kritičkog vrednovanja medijskih sadržaja među građanima. Mi na Odsjeku i Akademiji to činimo na nekoliko različitih načina. U prvom redu, medijsko opismenjavanje samih studenata provodi se kroz više obveznih i izbornih kolegija na prijediplomskom i diplomskim studijima, a od osnutka Odsjeka izvodimo i zaseban kolegij medijske pismenosti.

Također, od 2018. surađujemo s Agencijom za elektroničke medije i portalom medijskapismenost.hr na provedbi brojnih projekata i aktivnosti usmjerenih na osvješćivanje javnosti i građana o negativnim i neželjenim pojavama u medijima. U tom kontekstu valja izdvojiti višednevni događaj Dani medijske pismenosti AUKOS-a koji se već šest godina održava jednom godišnje, krajem travnja ili početkom svibnja, a u njegovoj pripremi i realizaciji redovito sudjeluju i mnogi naši studenti. Naš Odsjek i Akademija bili su partneri i u velikom međunarodnom projektu The Implementation of Media Education in Schools (IMES), provedenom od listopada 2018. do veljače 2021., u čijem je fokusu također bila medijska pismenost.

