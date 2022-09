Napadnut novinar Robert Valdec: Čim sam otvorio vrata nešto mi je doletjelo u glavu

Najviše bi volio da vam mogu reći kako je vjetar jako puhao i naglo otvorio vrata koju se me zatim udarila po licu. Ili eventualno da su me neki pijani dečki koji su bili u berbi zamijenili s nekim pa da sam igrom slučaja završio kao njihova žrtva. Na žalost, čini mi se da je treća opcija najrealnije – netko me namjerno pretukao – govori naš poznati novinar Robert Valdec kojem su u utorak oko 5 sati nepoznati napadači pozvonili na vrata kuće u okolici Zagreba.



- Još uvijek je bio mrak, a čim sam otvorio vrata nešto mi je doletjelo u glavu i izgubio sam svijest. Nisam uopće vidio koliko ih je bilo, kao niti što me je točno pogodilo u lice. Kad sam došao sebi, a čini mi se da sam u nesvijesti ležao neko duže vrijeme, barem pola sata rekao bi, zaputio sam se u kupaonicu koja se nalazi na katu kuće kako bi se umio i uzeo ručnik da obrišem već skorenu krv sa sebe. Kad sam u ogledalu vidio na što mi lice liči shvatio sam da to što me udarilo definitivno nije bila šaka, morao je biti neki predmet, palica ili nešto drugo ja stvarno ne znam – kazuje Valdec.