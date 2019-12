Otkriven identitet napadača: Riječ je o saudijskom časniku na obuci u vojnoj bazi Pensacola

Nepoznati napadač počeo je pucati po mornaričkoj vojnoj bazi Pensacola na Floridi. Prema prvim informacijama, u napadu je ozlijeđeno deset osoba dok je jedna osoba ubijena, a sam napadač je mrtav.

Prema pisanju američkih medija, napadač je bio saudijski vojni časnik na obuci u vojnoj bazi Pensacola.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.



More information to follow.

Vlasti su objavile kako su zamjenici šerifa ubili napadača, piše WearTV.

BREAKING: @ECSONews confirms the active shooter at NAS Pensacola is dead. Deputies shot and killed the shooter.

Mornarica je od stanovništva zatražila da ostanu u svojim kućama. Lokalna bolnica potvrdila je kako se sedam žrtava napada nalazi na liječenju kod njih, međutim nepoznato je u kakvom se stanju žrtve nalaze.

Američka vojska potvrdila je na Twitteru kako je jedna osoba ubijena u napadu.

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.

Kako navodi CNN, mornarička vojna baza Pensacola zapošljava 16 tisuća pripadnika američke vojske kao i 7400 civila. U bazi živi veliki broj vojnika i njihovih obitelji. Ovo je drugi napad u posljednje vrijeme u američkoj vojnoj bazi.