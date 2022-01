Nalazimo se u ekonomskom hladnom ratu, divljanje cijena plina može spriječiti jedino država

Tako je to u siječnju. Na naplatu dolaze dugovi iz prosinca, a onda eto i računa za plin. I grča u želucu, uz neizbježno čuđenje: Pa kako!? Dobavljači plina u siječnju i veljači zatrpani su pozivima potrošača koji se žale na previsoke iznose na računima. Uzalud nada da je možda negdje u sustavu curilo, da je netko pogriješio kad je očitavao brojilo ili unio krivi tarifni model ili krivu stavku u jednadžbu. No, najčešće je sve u redu jer se, eto, grijalo. Plin je na glasu kao najjeftiniji energent, no to ne znači i da je jeftin. I dodatno će poskupjeti, baš kao i električna energija, što bi moglo pokrenuti, domino-efektom, i druga poskupljenja, hrane na primjer. Uzročnik svega toga, tvrde analitičari, političke su igre.