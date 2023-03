Nakon duge i teške bolesti preminuo Ante Kalina, dragovoljac Domovinskog rata

Nakon duge i teške bolesti, preminuo je Ante Kalina, dragovoljac Domovinskog rata, branitelj Dubrovnika, dozapovjednik obrane Sustjepana. Bio je jedan od istinskih heroja, pripadnik Zbora narodne garde i invalid Domovinskog rata, navodi Slobodna Dalmacija.

Prije gotovo četiri godine, Kalina je obolio od meningokokne sepse koju je preživio, ali je ta podmukla bolest na njemu ostavila velike i trajne posljedice. Njegova supruga Ivana Žuvela Kalina opisala je prošle godine za Dubrovački vjesnik njegovu borbu s teškom bolešću.

"Prva tri mjeseca od operacije uopće nije proizvodio zvukove, kao što je to bilo nekada. Sad je ponovno počeo nešto pričati, nerazumljivo, naravno. Nakon pojačavanja stimulacije krajem veljače, nekoliko proteklih dana smo primijetili nekakvu interakciju. Kažem mu 'nasloni glavu' on je nasloni. Znači, sluša što mu govorim, imam osjećaj da razumije. Nije to dugotrajno, to su 'blicevi svijesti' koji su malo duži nego prije", kazala je tada.