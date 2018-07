Najviše učenika godinu završilo s četvorkom, svaki treći odlikaš

Od ukupno 156.167 učenika koji su ove školske godine završili pete, šeste, sedme i osme razrede osnovnih škola diljem Hrvatske na popravni će ispit njih 607, odnosno 0,67 posto. Nedovoljnom je ocjenom ove godine, barem prema prvim podacima o općem uspjehu učenika, ljeto započelo manje osnovnoškolaca nego godinu prije, kada je jedinicu iz jednog od školskih predmeta imalo 718 učenika.

Sedmaši idu na popravni

Najviše je učenika koji će i ovo ljeto morati zagrijati stolac i primiti se knjige među onima koji su ovog lipnja trebali završiti sedme razrede – čak njih 237, a ništa bolja statistika nije ni među osmašima koji su ove jeseni trebali krenuti u srednje škole – njih su, naime, 102. Usporede li se ovogodišnji rezultati s prošlogodišnjima, barem što se tiče onih koji imaju jedinicu iz nekog od predmeta, u statistici nema odstupanja. Naime, gradivo sedmog razreda čini se najtežim jer već treću godinu zaredom najviše je nedovoljnih ocjena među sedmašima!

Ipak, ove je godine slika među ocijenjenima nedovoljnim popravljena među učenicima petih i šestih razreda – štoviše u tim se razredima bilježi smanjenje broja onih koji iz pojedinih predmeta do kraja školske godine nisu uspjeli ispraviti ocjene pa je tako ove školske godine pete razrede s nedovoljnim uspjehom kraju privelo 150 učenika, dok ih je godinu ranije bilo 216. Među šestašima na popravni će ispit ove godine ići njih 118.

Upravo broj negativnih ocjena trebao bi se, kako najavljuju u Ministarstvu obrazovanja, umanjiti, i to uvođenjem promjena u školama i povezivanjem ocjenjivanja s ishodima učenja.

Odlikaša najviše u 8. razredu

– Svjesni smo da ocjene nisu uvijek mjerilo znanja i zato uvodimo mnogobrojne promjene u načinu vrednovanja i ocjenjivanja u sklopu eksperimentalne faze kurikularne reforme “Škola za život”. Primjerice, ocjene će se izravno povezivati s ishodima učenja, a učenici će tijekom cijele godine dobivati jasne povratne informacije o tome kako učiti i unaprijediti rezultate – poručila je za Večernji list ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

No, bez obzira na one koji će morati ponavljati određena gradiva na popravnim ispitima, ovu školsku godinu svi učenici od petog do osmog razreda osnovnih škola diljem Hrvatske zaključuju s vrlo dobrim uspjehom. Četvorka je ocjena s kojom je završilo najviše učenika – od ukupnog broja starijih osnovnoškolaca čak 37,47 posto njih ove godine ima vrlo dobar uspjeh. Što se odlikaša pak tiče, i to onih koji razrede završavaju s prosjekom 5,00, nema prevelikih odstupanja u odnosu na prošlu godinu. Titulu superodlikaša ove školske godine od petog do osmog razreda nosi čak 56.969 učenika. Promatrano po broju učenika po razredima, najviše je odlikaša u petim i osmim razredima.

Što se reformom mijenja u najtežem, 7. razredu? Kemija Nakon reforme, kako obećavaju u Ministarstvu obrazovanja, više u spomenutom predmetu neće biti oštrih granica nastavnih sadržaja koji su se do sada poučavali unutar pojedinih grana kemije (opća kemija, anorganska, organska i fizikalna kemija), već se svojstva i reakcije anorganskih i organskih spojeva poučavaju postupno i usporedno od jednostavnijih prema složenijima. Naglasak je na istraživačkoj nastavi, izvođenju pokusa i proučavanju prirodnih pojava. U 7. razredu osnovne škole učenik na temelju pokusa uči uočavati i opisivati mikroskopska svojstva tvari (boju, miris, oblik, tvrdoću, reaktivnost...) te fizikalne i kemijske promjene koje nastaju njihovim međusobnim reakcijama. Naučit će osnovne eksperimentalne vještine i grafički prikazivati prikupljene podatke. Fizika Sadržajno nema većih promjena, ali promjene su u pristupu poučavanju. Težište je na istraživanju i praktičnom radu zbog čega je uvedeno pet obveznih istraživanja za svakog učenika.

