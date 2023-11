Najmanje 21 osoba poginula u poplavama u Dominikanskoj Republici, tisuće napustile domove

Najmanje 21 osoba poginula je u Dominikanskoj Republici nakon obilne kiše tijekom vikenda, a tisuće njih napustilo je svoje domove, kazali su u ponedjeljak dominikanski dužnosnici koje prenosi BBC. Među poginulima je troje djece, a devetero Dominikanaca poginulo je nakon što je jaka kiša izazvala urušavanje zida tunela na autocesti u glavnom gradu Santo Domingu.

Operativni centar za hitne slučajeve (COE) priopćio je kako je kiša prouzročila poplavljene kuće, nestanke struje te oštetila mostove i ceste.

Dominikanski predsjednik Luis Abinader nazvao je to "najvećom kišnom pojavom u povijesti zemlje'', dodajući da je nastava u školama obustavljena do srijede kako bi se zajamčila sigurnost učenika i nastavnika.

Očekuje se da će se kiša, koja je posljedica tropske ciklone, nastaviti u dijelovima zemlje u ponedjeljak, priopćilo je američko veleposlanstvo. Većina od 32 pokrajine u zemlji i dalje je pod crvenim i žutim vremenskim uzbunama, dodaje se.

Među poginulima je i četvero američkih državljana te troje iz susjednog Haitija, izvijestila je novinska agencija AFP.

This is the province of Azua, in the south of the Dominican Republic, after the torrential rains on Saturday.#DominicanRepublic #SantoDomingo #floods #rains #Azua pic.twitter.com/VdO7uEQFss