'Snježna bomba' stiže u Europu: Sprema se promjena vremena, evo što čeka Hrvatsku

Nanosi snijega u idućim danima očekuju Ujedinjeno Kraljevstvo, prognoze su britanskog Meteorološkog ureda koji za Otok najavljuje veće zahlađenje do vikenda. Temperature bi prvo mogle pasti ispod ništice sredinom tjedna, a prvi snijeg mogao bi pasti na sjeveru Engleske, prenosi Daily Mail.

- Kako će se približavati vikend, tako će kiše biti diljem juga, a ona će donijeti i hladnije vrijeme sa sjevera. Snježni nanosi mogući su i u gorju, no zasad nije poznato koliko bi takvi uvjeti mogli trajati - poručili su iz Meterološkog Ureda. A snijeg najavljuje i Državni hidrometeorološki zavod za Hrvatsku, i to za utorak kada se također očekuje promjena vremena, nakon što su prošloga tjedna prve pahulje snimljene na planinama.

- U hladniji utorak na kopnu oblačno s kišom, osobito u prvom dijelu dana, a uz pad temperature u višem gorju moguć je i snijeg. Zatim još hladnije, u srijedu u gorskoj Hrvatskoj susnježica i snijeg, drugdje od sredine dana prestanak kiše i smanjenje naoblake, a u četvrtak još sunčanije. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u srijedu ponegdje i jak, zatim slabiji. U četvrtak ujutro temperaturni minusi. Na Jadranu će u utorak prevladavati oblačno, povremeno s kišom, mjestimice izraženijom uz grmljavinu. U srijedu prestanak kiše i poslijepodne smanjenje naoblake, zatim pretežno sunčano. U utorak će jako jugo najprije na sjeveru okrenuti na jaku buru, koja u srijedu može biti i olujna, osobito podno Velebita. Temperatura u postupnom padu - prognozirao je meteorolog Tomislav Kozarić za HRT.

Što se tiče ponedjeljka, u većini Hrvatske ojačat će južina, dok bi kiša mogla pasti uglavnom na sjevernom Jadranu i u gorju. Kao i ove nedjelje, zasad nema najavljenih upozorenja DHMZ-a ni za ponedjeljak.

U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a na Jadranu i područjima uz njega promjenjivo oblačno. Mjestimice malo kiše u drugom dijelu dana na sjevernom Jadranu i u gorju, najavljuje DHMZ. Uz jače naoblačenje navečer kiša češća, a u noći na utorak proširit će se i u ostale krajeve. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugo i južni vjetar u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 18 °C.

