Nagla promjena: Od sutra debeli minusi i snijeg, napadat će i do 40 cm, evo do kad ćemo uživati u zimskoj idili

Kako se već danima najavljuje, Hrvatsku sutra očekuje velika promjena vremena. Iako je ovog četvrtka u kopnenim dijelovima bilo i oko 10 stupnjeva Celzijevih, u petak dolazi snijeg. Naime, hladna fronta iz Središnje Europe brzo se približava pa se za vikend očekuje pravi zimski udar. Temperature bi se mogle spustiti do -15°C u gorju, a na kopnu do -8°C. Prema prognostičarima, hladan zrak stiže iz Rusije preko Poljske i Ukrajine, IstraMet najavljuje brzu hladnu frontu u petak, a snijeg bi mogao pasti diljem Hrvatske.

Već noćas oborine će se proširiti na veći dio Hrvatske i prelaziti u susnježicu i snijeg. Neki prognostičari najavljuju i snježni prekrivač do 40 centimetara u gorju.

Oborine se očekuju i kroz subotu, posebice u prvom dijelu dana, dok neko stabilnije vrijeme možemo očekivati tek od nedjelje.

Ovaj vikend bit će tako prava prilika za zimske radosti, a uvertira u to je petak. Prema podacima DHMZ-a, sutra nas očekuje pretežno oblačno s kišom, lokalno obilnijom na Jadranu i u predjelima uz njega. U Dalmaciji su mogući izraženiji pljuskovi. Uz zahladnjenje u unutrašnjosti snijeg, deblji snježni pokrivač u Gorskoj Hrvatskoj, a tanji je moguć i drugdje u unutrašnjosti. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, na udare prolazno jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i jugozapadnjak u okretanju na jaku i olujnu buru, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura u unutrašnjosti uglavnom između 0 i 6, a na Jadranu od 8 do 13 °C.

Iako se prestanak oborina najavljuje tek od nedjelje, od ovog vala zime, ostat će nam minusi koji će se nastaviti i tijekom sljedećeg tjedna.

