Načelnik Rugvice Mato Čičak novi je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza

Mato Čičak novi je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza (HLS). Na izvanrednoj sjednici Skupštine podržala ga je velika većina članova Skupštine, čime je započeo novi mandat na čelu organizacije koja okuplja više od 60.000 hrvatskih lovaca. Sjednicu je iniciralo 34 zastupnika Skupštine iz županijskih ogranaka, a razlog je bilo, među ostalim, izvješće Državne revizije za 2023. godinu u kojem su otkrivene brojne nepravilnosti u radu Saveza.

Čičak je poručio kako je njegova osnovna zadaća vratiti povjerenje i osigurati potpuno transparentno djelovanje organizacije: „Pravo stanje u Savezu tek ćemo utvrditi, ali razjasnit ćemo sve što nije bilo u skladu sa zakonom i pravilnicima. Zahvalan sam članovima Skupštine na ukazanom povjerenju, čast mi je i odgovornost predstavljati hrvatske lovce.“

Naglasio je da će Hrvatski lovački savez ubuduće djelovati isključivo u skladu sa svojim statutom, dok će se u predstojećem razdoblju posebna pozornost usmjeriti na izradu novog prijedloga Zakona o lovstvu.

Dosadašnji predsjednik Ivica Budor, koji je Savez vodio od 2022. godine kao nasljednik Đure Dečaka, razriješen je na istoj sjednici.

Osim nove dužnosti, Čičak je i načelnik Općine Rugvica, predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije te predsjednik Lovačkog saveza Zagrebačke županije.

O ranijem stanju u HLS-u Večernji list je već pisao, a detaljnije informacije dostupne su u člancima ispod.

