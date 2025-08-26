Načelnik Bistre priznao krivnju za prometnu nesreću: 'Policija me držala 19 sati'

Zagrebačka policija privela je 42-godišnjaka zbog bijega s mjesta prometne nesreće u Donjoj Bistri, a nakon kriminalističkog istraživanja on je predan sudu. Otkriveno je kako se radi o novoizabranom načelniku općine Karlu Novoselu koji je prijavljen nakon što je prošlog petka izazvao prometnu nesreću u svojoj općini . Sud u Zaprešiću jučer je protiv njega donio pravomoćnu presudu zbog više prometnih prekršaja i narušavanja javnog reda i mira. Incident bi mogao izazvati političke posljedice u lokalnom vijeću, gdje trenutna većina ovisi o podršci njegove stranke. Danas se o slučaju oglasio na Facebooku i ispričao.

"Poštovane Bistranke i Bistrani, obraćam Vam se zbog nesreće koja se dogodila u Donjoj Bistri dana 22. 8. 2025. godine. Za navedenu prometnu nesreću, te svoje postupke, preuzimam potpunu odgovornost. Iskreno se ispričavam svim mještanima Bistre zbog uznemirenosti i neugodnosti koje su nastale kao rezultat ovog incidenta. Zbog pritiska javnosti uzrokovanog određenim osobama, do izricanja pravomoćne presude u prekršajnom postupku, zadržan sam kod policije u vremenskom periodu od 19 sati.

Priznao sam sve optužbe koje mi se stavljaju na teret, na temelju čega su utvrđeni svi počinjeni prekršaji, te je donesena pravomoćna presuda. Svjestan sam ozbiljnosti situacije u kojoj sam se našao i odgovornosti prema dužnosti koju obnašam. Želim jasno poručiti: Povjerenje koje ste mi dali shvaćam ozbiljno i nastavit ću ga opravdavati radom, odgovornošću i rezultatima. Hvala na razumijevanju i podršci", stoji u objavi.