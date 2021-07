Načelnica koja je stala na kraj ručnicima na plaži: 'Nisu se ispričali, nego su i negodovali!'

Načelnica Podgore Petra Radić gostovala je u studiju Večernjeg lista. U javnost je dospjela nakon što je odlučila sve ručnike, rekvizite za plažu kojima ljudi rezerviraju svoje mjesto maknuti. Kaže da su neki i došli po svoje stvari, no da se nisu ispričali već da su neki i negodovali. Emisiju je vodila novinarka Lana Kovačević.

"Velika većina gostiju je reagirala pozitivno. Baš smo tako reagirali jer je mnoštvo građana tražilo isto a to je da bi komunalno društvo to trebalo ukloniti. Nakon nekoliko poziva sam se odlučila na takav potez jer smatram da je to jedino ispravno, čak je i u našoj odluci napisano da je na uređenim plažama zabranjeno ostavljati ručnike rekvizite za plažu i druge stvari, a stvari zatečene na plaži bez njihovog vlasnika, odnosno korisnika smatrat će se napuštenima te će biti uklonjene", kazala je Radić. Dodala je da su pokriveni i zakonom i odredbama i moralom.

Otkrila je da su vlasnici dolazili po svoje ručnike. "Slobodno su ih mogli uzeti, nismo ni kažnjavali, ali smo željeli poslati poruku da je javno dobro, javno dobro", kazala je Radić. Napomenula je da se nitko od onih koji su došli po svoje stvari nije ispričao. "Čak su kazali da smo mi napravili grešku, da nismo imali pravo na to", dodala je načelnica.

Problem bespravne gradnje u Podgori i drugim mjestima

Radić je kazala da zbog ilegalne gradnje, bez dozvole danas imamo veliki kaos u urbanizmu dodajući da na ovom području nije bilo nikakve infrastrukture, prometa.

"Zato u malim primorskim mjestima imamo situacije gdje se ljudi doslovno tuku zbog parkinga. Kuće su nabijene prvi red uz more i sve garaže su pretvorene u apartmane i onda smatraju da im je lokalna zajednica dužna osigurati parking, a ona to nije i onda nastaje kaos. To je samo jedan od problema", kazala je.

Smatra da do ponovne legalizacije ne treba doći jer time će se pogodovati onima koji nisu vadili dozvole a one koji su radili po propisima degradirati.

Što se tiče svoga mandata, kaže da će se ponajviše baviti problemom prometa. "Kroz prometnu studiju prvo treba uočiti prometne probleme koje bi trebali sustavno rješavati u našem prostorno planu", kazala je Radić.

"Još uvijek ima ilegalnih građevina koje nisu zatražile legalizaciju niti planiraju. Mi se s tim ne možemo direktno baviti ali općina može ukazati inspekciji. Smatram da je potrebno vratiti ispostavu građevinske inspekcije. Područje od Splita do Dubrovnika u našoj županiji prepušteno je samo sebi", kazala je. Dodala je da radi njih pet. šest a da je jedna osoba zadužena za njihovu rivijeru, te da ta osoba fizički ne može to sve stići.

"Problem je u državi, jer kad dobijete od inspekcije nalog o rušenju građevine nema tog aparata koji će to provest u djelo", dodala je i naglasila da će se onda čekati deset godina i sve će otići u zastaru.

Kaže da se kroz rad s građanima može podići razina osviještenosti oko ovog problema unatoč tome što država zakaže. "Država će kad tad morati regulirati", kazala je.

Foto: Petra Radić/Facebook

Tražit će pomoć od Državnog inspektorata. "Hrvatska živi većinom od turizma. Ako mi divljom izgradnjom degradiramo svoj prostor koji nam je zapravo izvor svih tih ponuda u turizmu, mi nudimo tu prostor, i neke doživljaje, smatram da sami sebe sabotiramo. Ako država smatra da to nije potrebno ona ne brine sama o sebi", dodala je Radić.

Kazala je da oko svega ima podršku većine mještana. U svom mandatu ponajprije će se baviti financijskom situacijom jer je kaotična.

Na pitanje zašto je tako mlada ušla u politiku, kaže: "Zato što se 3 ili 4 godine ljudima koji su u politici trebalo dokazivati zašto je bitno brinuti o arhitekturi i prirodnoj baštini. Nismo nailazili na posebnu osjetljivost. Na kraju krajeva zašto da ja ne budem ta koja može direktno djelovati".