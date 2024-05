Na snazi žuti meteoalarm: Prijepodne sunčano, popodne pljuskovi i grmljavina

U Hrvatskoj je u ponedjeljak ujutro ponegdje moguća magla, tijekom dana će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim i duljim na istoku i jugu, a mjestimice je moguća kiša, osobito na zapadu te unutrašnjosti Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Poslijepodne su lokalno mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a najviša temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Sutra promjenljivo oblačno, od sredine dana uz češća i dulja sunčana razdoblja. Mjestimice će padati kiša, lokalno na obali te u unutrašnjosti Dalmacije mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na istoku i jugu zemlje uglavnom suho. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, podno Velebita u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 17 °C. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 22 °C.

Za danas je za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju upaljen žuti meteoalarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Nevrijeme se očekuje nakon podneva. Za zapadnu obalu Istre na snazi e žuto upozorene zbog vjetra koi će puhati do 75 kilometara na sat.

- I u nastavku tjedna u kopnenom području promjenjivo. Kiša, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, vjerojatnija je u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, dok bi ponajprije u utorak u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj ponegdje mogla i izostati. Zapuhat će jugoistočni vjetar pa će temperatura u četvrtak malo porasti. Na Jadranu će puhati jugo, od srijede mjestimice jako i olujno, pa će jutra biti toplija. Sunčana razdoblja češća nego u unutrašnjosti, no uz povremeno više oblaka i na obali treba računati na pljuskove i grmljavinu, osobito na sjevernom dijelu - prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.