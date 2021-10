Što donosi novi prijedlog zakona? Na rodiljnom puna plaća, očinski dopust bar 10 dana

Puna plaća isplaćivat će se tijekom cijelog rodiljnog dopusta, a uvodi se i očinski dopust – novosti su to koje, kako se neslužbeno doznaje, najavljuje prijedlog novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Roditeljska naknada tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta trenutačno iznosi najviše 5654,20 kuna, a u budućnosti bi se trebala izjednačiti s punom plaćom zaposlenog ili samozaposlenog roditelja koji koristi dopust. Zanimljiva je novost i obvezan očinski dopust, koji će otac koristiti zajedno s majkom odmah nakon rođenja djeteta. Riječ je o usuglašavanju s europskom direktivom.

Ravnoteža poslovnog i privatnog

– Implementacijom Direktive 2019/1158 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. godine o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2010/18/EU, uvodi se potpuno novo pravo koje nije postojalo u hrvatskom pravnom sustavu, a to je očinski dopust. Očinski dopust omogućit će zaposlenim i samozaposlenim očevima da koriste najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta s ciljem poticanja očeva na korištenje roditeljskog dopusta. U razmatranju je prijedlog da naknada tijekom očinskog dopusta bude u visini pune plaće – potvrdili su nam u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Ovaj je ured, naime, nadležan za reguliranje novčanih naknada tijekom dopusta zbog rođenja djeteta.

Uz navedeno, preispituju se određena pitanja koja se odnose na poteškoće u primjeni važećeg zakona, kao i mogućnosti unapređenja područja roditeljskog dopusta – nastavljaju u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Nisu nam konkretno odgovorili na upite vezane za visine roditeljske naknade. Poručuju pak kako bi zakonske izmjene trebale stupiti na snagu u trećem kvartalu 2022. godine.

Kako se doznaje, obvezan očinski dopust trebamo, sukladno europskoj direktivi, uvesti najkasnije do 2. kolovoza iduće godine. Premijer Andrej Plenković jučer je potvrdio kako će se ići u smjeru u delimitiranja rodiljnih naknada. Stava je kako je to jako dobra demografska mjera koja može potaknuti obitelji i mlade da se odluče imati više djece.

Plenković: Još nema odluke kada

– To je dio našeg programa. Nastojat ćemo da fiskalni kapaciteti budu takvi da možemo ići u taj iskorak – poručio je Plenković. Nije još odlučeno, kazao je, kada će se točno uvesti delimitirane naknade. Na upit odakle će se osigurati novac za to, premijer je odgovorio kako će se kroz međuresorne konzultacije vidjeti koliko će to stajati.

– Bez demografije, bez ljudi, sve što ulažemo ima manje smisla. Demografska politika je vrlo bitna – zaključio je.