Na potresom pogođenom području biračka mjesta u šatorima

Više desetaka tradicionalnih biračkih mjesta u Sisku i na Banovini nalazila su se u objektima koji su teško stradali u potresu 29. prosinca pa će stoga u nedjelju birači morati glasati na drugim mjestima. Za 30-ak takvih lokacija osigurani su šatori, dok su ostali prebačeni u druge objekte. Nastojalo se da i šatori i ti drugi objekti budu što bliže lokacijama gdje su i do sada bila biračka mjesta. No, nije se svuda to moglo ispuniti.

U Sisku će tako šator biti postavljen u blizini nekadašnje Strukovne škole, u Lađarskoj ulici, u kojoj su inače bila dva biračka mjesta. Sada će birači s tog područja svoju građansku dužnost moći obaviti u šatoru, a šator će biti postavljen na sisačkom području i u selu Klobučak. Još desetak biračkih mjesta u Sisku nalazit će se u drugim objektima jer su stari nakon potresa neupotrebljivi.

Najviše šatora bit će postavljeno u Glini i Petrinji. U najvećem kontejnerskom naselju, onom na petrinjskom Sajmištu, u šatorima će biti čak tri biračka mjesta. Dva obuhvaćaju okolne ulice i gradska naselja, a treći je mjesto gdje će birati i mještani Novog Selišta. Šator će biti postavljen i na rukometnom igralištu, a ukupno je izmješteno oko trećine biračkih mjesta u Petrinji. U Glini će šatori pokriti osam od 19 biračkih mjesta, obzirom da su stradale i mnoge zgrade društvene namjene u glinskim selima, a koje su se koristile za provedbu izbora. Šatori će poslužiti za provedbu izbora i na nekoliko lokacija u općinama Donji Kukuruzari i Majur.

Kako saznajemo u Županijskom izbornom povjerenstvu predstavnici Državnog izbornog povjerenstva i Civilne zaštite obišli su sve predviđene lokacije kako bi se osigurali potrebni uvjeti za provedbu izbora.

- Obišli su sva mjesta kako bi se osigurali potrebni uvjeti poput agregata, kemijskih wca i slično. Naravno, tijekom izbora trebat će se pridržavati protuepidemijskih mjera pa molimo građane za strpljenje - poručuju iz Županijskog izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije.