Na izvanredne izbore za Gradsko vijeće Varaždina do 11,30 izašlo 9,50 posto birača

Profesor Zoran Kurelić:

'U 70-ima sam, rječnikom koji se tada koristio, bio hašoman. Imao sam dugu kosu. Nakon vojske sam se promijenio'

Kurelić je magistrirao i doktorirao na The London School of Economics i newyorškoj The New School for Social Research. Dvaput je razveden i otac 24-godišnje Karen, studentice psihologije, u sretnoj vezi i upravo u potrazi za ljetnim mirisom za svoju partnericu.