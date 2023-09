Na Hrvata u Marakešu skoro pao dimnjak: 'Da me poklopio komad od 500 kila...'

Snažan potres pogodio je Maroko kasno u petak, te je u nekoliko gradova uništio zgrade i natjerao ljude da napuste svoje domove. Marokanski geofizički centar priopćio je da se potres dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa s magnitudom od 7,2. Geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6,8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara.

Vlasnici malog obiteljskog hotela u marokanskom Marakešu, Drago i Sonja Palestrina Mazić, za HRT su kazali da nisu ozlijeđeni te da se nalaze na sigurnom, no potres im je srušio dimnjak na objektu visokom desetak metara.

"Moj muž je zaspao, krenula sam ga buditi. Bilo je kao da ćemo poletjeti" rekla je Sanja, dodajući kako je ovaj potres bio snažniji i dulji od onih koje je doživjela u Sloveniji i Zagrebu.

Ističu da je najveći problem u tome što se građani Marakeša nemaju gdje skloniti u slučaju potresa. "Imate uske slijepe ulice, u slučaju potresa nemate trg ili neku drugu površinu gdje možete otići" opisuju.

VIDEO Snažan potres u Maroku

Upravo taj problem snašao je Dragu koji je za Novu TV ispričao kako ga je skoro pogodio dimnjak kada je izašao na ulicu. "To je šok bio, to je komad od 500 kila, da me to poklopilo ne bi me više bilo" kazao je. Na sreću, dimnjak je pao pokraj njega, pri čemu ga je lakše ozlijedio. I on se slaže sa Sanjom da je potres u Marakešu bio gori od onoga u Zagrebu.

Ministar Davor Božinović izjavio je da je SRUUK poslao 250 poruka na mobilne uređaje osoba koje imaju pretplatu na hrvatske teleoperatere, a isporučeno je njih 243.

"Maroko je vrlo razvijen što se tiče infrastrukture, ali ruralno područje je zaostalo što se tiče građevina i tu je puno stradalih. Materijalne štete ima i u Marakešu. Stradao je dio starih zidova oko grada. Maroko je razvijena zemlja i vjerujem da će oni to sve obnoviti. Bitno je da se međunarodna zajednica mobilizira. Hrvatska će pomoći", rekla je Jasna Mileta, veleposlanica RH u Maroku.

VIDEO Marokanci izašli na ulice u strahu od novog potresa