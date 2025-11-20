Kolaps prometa u Zagrebu: Na obilaznici kolone, kod Vjesnika i jutros kaos

Vozače jutros diljem Hrvatske očekuju otežani uvjeti na cestama. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, osobito u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, a ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a moguća su povremena usporavanja i zastoji u zonama radova.

Na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno, a kolona je duga šest kilometra. Na DC25 u mjestu Vukava promet je otežan zbog konja na cesti, uz ograničenje brzine od 20 km/h. Zimski uvjeti su na snazi na državnoj cesti DC218 Donji Lapac – Bjelopolje te na lokalnim i županijskim cestama na području Senja i Krasnog, gdje je zabranjen promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ostala vozila moraju imati zimsku opremu.

U središtu Zagreba također su velike gužve, ponajprije zbog zatvorenog dijela ključnih prometnica oko nebodera Vjesnika. Tako se velike kolone stvaraju u Horvaćanskoj i u Selskoj cesti, a gužva je i na dijelu Avenije Dubrovnik te na Jadranskom mostu u smjeru grada. "Selska je koma prema Horvaćanskoj, više stojimo nego što se vozimo. Jedva sam prošla križanje Ozaljska – Selska iz smjera Ljubljanice. Užas!", ispričala je čitateljica za dnevnik.hr.

Na A1 Zagreb – Split – Dubrovnik do 21. studenog traju radovi između čvora Ogulin i čvora Brinje, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Dubrovnika, uz ograničenje brzine od 80 km/h. Zatvoreno je odmorište Janjče u oba smjera. Na A2 Zagreb-Macelj, dionica između čvorova Krapina i Trakošćan bit će zatvorena zbog radova 20. te od 25. do 27. studenog u noćnim satima, a obilazak je lokalnim cestama.

Na A3 Bregana – Lipovac, izlazni krak čvora Sveta Nedelja iz smjera Bregane prema Sv. Nedelji zatvoren je do 30. studenog, a ulazni krak čvora Zagreb istok iz smjera Slavonske avenije prema obilaznici zatvoren je do 28. studenog. Na A6 Bosiljevo – Rijeka promet teče dvosmjerno jednim kolnikom između čvorova Čavle i Orehovica do 19. prosinca.

Zbog zimskih uvjeta podsjećamo da je od 15. studenoga obavezna zimska oprema na određenim cestama, a vozači su dužni koristiti dnevna ili kratka svjetla. Vožnja po mokrim i skliskim kolnicima zahtijeva dodatni oprez, provjeru guma i povećanje razmaka između vozila.

Gužve i čekanja moguća su na graničnim prijelazima Svilaj, Stara Gradiška, Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik i Županja, osobito za teretna vozila. Hrvatski autoklub savjetuje vozačima da prije polaska provjere stanje na cestama i prilagode vožnju uvjetima.