FOTO Pogledajte kako izgleda promet u Zagrebu zbog zatvaranja prometnica u blizini Vjesnika
Zbog požara Vjesnikovog nebodera, u Zagrebu je na snazi posebna regulacija prometa jer je dio Slavonske avenije zatvoren.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prema Googleovim kartama, najveća gužva je na Savskoj i Selskoj cesti, a kolaps je i u Ozaljskoj ulici te na dijelovima Vukovarske ulice.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
ZET javlja da zbog povećane gustoće prometa u široj zoni grada, odnosno na obilaznim smjerovima putovanja, bilježe odstupanja u tramvajskom i autobusnom prometu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
