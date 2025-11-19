FOTO Pogledajte kako izgleda promet u Zagrebu zbog zatvaranja prometnica u blizini Vjesnika

Zbog požara Vjesnikovog nebodera, u Zagrebu je na snazi posebna regulacija prometa jer je dio Slavonske avenije zatvoren.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Prema Googleovim kartama, najveća gužva je na Savskoj i Selskoj cesti, a kolaps je i u Ozaljskoj ulici te na dijelovima Vukovarske ulice.  
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
ZET javlja da zbog povećane gustoće prometa u široj zoni grada, odnosno na obilaznim smjerovima putovanja, bilježe odstupanja u tramvajskom i autobusnom prometu.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
