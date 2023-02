Mutež s djecom iz Konga postao je svjetska priča, ne može se gurati pod tepih

Prošlo je skoro šest tjedana otkako smo prvi put čuli da su četiri para iz Hrvatske završila u zatvoru u Zambiji pod optužbom za sudjelovanje u ilegalnoj trgovini djecom iz Konga. Tada smo saznali i da su njihove zatvorske muke počele još mjesec dana ranije. To jest čudno i očito se netko trudio gurnuti priču daleko od očiju javnosti, pod tepih. No kada su ubrzo otkriveni dodatni detalji, oni su poslužili za politizaciju slučaja. Polemike su postale, prvo politikantske zbog činjenice da neki od posvojitelja dolaze iz kruga druge po snazi političke grupacije u zemlji, one oko Možemo!. A kada je doliveno i specijalno ulje na vatru otkrićem da je jedan od posvojitelja transrodna osoba, onda su postale i ideološke.