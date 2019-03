Isusovac pater Mijo Nikić i ove je korizme organizirao duhovnu obnovu za pravnike, odvjetnike i suce, koja počinje sutra (u srijedu), želeći s duhovne strane doprijeti do hrvatskog pravosuđa, a ovoga puta čak s malo provokativnom porukom – obratite se i vjeruje Evanđelju.

– Korizmene kateheze i ove godine organiziraju pravnici koji se okupljaju u Zakladi biskupa Josipa Langa zajedno sa mnom i p. Cvekom. Glavnu misao za njih uzeli smo iz Evanđelja i ona glasi: “Obratite se i vjerujte Evanđelju” – kaže p. Nikić, dodajući da su te riječi bile aktualne u Isusovo vrijeme, a one su i danas veoma važne i nijedan vjernik ih ne može i ne smije zaobići ako želi ustrajati na putu spasenja.

Poruka svim vjernicima

– Čovjek se mora stalno obraćati jer toliko je izranjen istočnim grijehom koji je ostavio veliku podjelu u ljudskom srcu, a ta podjela prenosi se na obitelji, Crkvu i društvo. S tim u svezi, Pastoralna konstitucija Gaudium et spes (Radost i nada) Drugog vatikanskog sabora kaže da „neuravnoteženosti od kojih trpi suvremeni svijet u stvari su povezane s onom osnovnijom neuravnoteženošću kojoj su korijeni u čovjekovu srcu“. Evanđelje nas poziva na obraćenje srca i ono se događa u dubini našega bića. Ono je djelo milosti Božje, ali i od čovjeka se traži istinska želje za promjenom i odgovarajući napor da učinimo ono što može i treba učiniti na tom putu obraćenja – tumači p. Nikić.

Video - Poznati Hrvati koji javno svjedoče vjeru

[video: 26239 / Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru]

Jedan od organizatora, zagrebački odvjetnik Berislav Živković, dodaje kako su te riječi upućene svim kršćanskim vjernicima pa tako i onima koji su u pravnoj struci.

– Te riječi su jasne i razumljive svakom, no što one znače u svakodnevnom životu. Po meni one znače: zastani malo u svojoj dnevnoj trci, obvezama i preokupacijama, razmisli nisi li zbog svih obveza zapravo zaboravio na poruke iz Evanđelja. U ovo vrijeme korizme preispitaj sebe, svoj odnos prema drugima i poslu, vrati se na pravi put ako si gotovo neopazice počeo zaboravljati na bitne poruke iz Evanđelja – kaže odvjetnik Živković.

Na pitanje kako komentira konkretne prigovore na neučinkovitost našeg pravosuđa, odvjetnik Živković kaže kako je gotovo opće mišljenje da je pravosuđe neefikasno, premda statistike pokazuju znatna poboljšanja, kako u broju neriješenih predmeta tako i u skraćivanju rokova u rješavanju predmeta.

– Razlog nezadovoljstva javnosti je što brojni predmeti iz kaznene sfere, koji su medijski razglašeni, nisu dovršeni čak ni u prvom stupnju. Radi se o aferama s ozbiljnim novčanim iznosima, što stvara dojam o potpunoj neefikasnosti pravosuđa koji statistike ne mogu popraviti. Naime, da su neke afere pravomoćno dovršene, dojam bi bio daleko bolji i vjerojatno nitko ne bi postavljao pitanja o tome smanjuje li se broj ostalih neriješenih predmeta – kaže odvjetnik Živković i dodaje kako su promjene na bolje vidljive u statističkim pokazateljima, a promjena dojma javnosti moguća je poboljšanjem postupovnih zakona kako bi se i veliki, složeni predmeti rješavali brže. Na čemu se, koliko zna, i radi.

– No, postoji opasnost da se pod pritiskom javnosti ključni zakoni prebrzo donesu a da se jasno ne sagledaju posljedice nekih rješenja. Tako može doći do situacije jedan korak naprijed, dva nazad, naknadnim popravcima kroz česte izmjene i dopune donesenih zakona, što stvara pravnu nesigurnost i nemogućnost formiranja stabilne sudske prakse. Zalažem se da se zakoni, posebno oni ključni kao zakon o kaznenom postupku, zakon o parničnom postupku i ovršni zakon, ne donose na brzinu samo zbog medijski istaknutih slučajeva, nego promišljeno. Ali i da nakon donošenja ostanu na snazi najmanje 10 do 15 godina neizmijenjeni kako bi se mogla razviti sudska praksa – kaže Živković.

Pater Nikić kaže da su korizmene teme aktualne ne samo za Crkvu nego i za društvo u cjelini.

– Počet ćemo s temom ‘Vjera i politika’, za koju smo pozvali Davora Ivu Stiera i želimo dobiti odgovor je li moguće biti dobar političar i ostati dobar vjernik. Vjerujem da će mnogima biti drago čuti odgovor na ovo pitanje. U prvoj katehezi ja ću obraditi teološku temu koja govori o eshatološkim stvarnostima kao što su smrt, sud, čistilište, pakao i nebo – kaže Nikić, navodeći kako će u sljedećeg tjedna, na drugoj katehezi, gostovati prof. dr. Stjepan Šterc i govoriti o tome kako zadržati Hrvate u Hrvatskoj.

Meditacija na završetku

– Tema je prevažna i moramo o njoj i kao vjernici i kao građani mnogo razmišljati i tražiti najbolje odgovore da se zaustavi demografska katastrofa hrvatskog naroda. U istoj katehezi govorit će i prof. dr. Aleksanda Korać Graovac na temu ‘Kako biti roditelj kad se obitelj raspala’. Obitelj je osnovna stanica, srce Crkve i društva, a danas je ugrožena sa svih strana. Vjerujem da će i ova tema privući mnogo osoba koje želi nešto promijeniti na ovom području – kaže p. Nikić, dodajući da premda se sve teme i te kako odnose i na pravnike, ima onih koje su izričito namijenjene odvjetnicima, sucima, profesorima prava.

– Profesorica Medicinskog fakulteta dr. Jasenka Markeljević, zajedno s dr. Danijelom Rupčić, obradit će aktualnu temu ‘Medicinska etika: priziv savjesti’. U tijeku je donošenje novog zakona o pobačaju i tema će, uvjeren sam, pobuditi veliko zanimanje. Na istoj katehezi fra Tomislav Glavnik održat će uvijek aktualno predavanje o pravu i pravednosti u Hrvatskoj, pod naslovom koji je uzet iz Biblije – ‘Ako pravo radiš, vedrinom odsijevaš’ – kaže Nikić. Na pitanje zašto još nije donesen zakon o pobačaju, odvjetnik Živković kaže da mu je kao pravniku teško komentirati, jer su u pitanju očito politički razlozi.

– Politika će odrediti kad je najbolji trenutak za stavljanje na dnevni red takvog zakona. To je i svjetonazorsko pitanje pa sve političke grupacije na neki način zaziru od njega svjesne podjela u društvu, odnosno biračkom tijelu, pažljivo procjenjujući efekte tih podjela na svoju popularnost – objašnjava Živković. Na pitanje koliko njemu kao vjerniku odvjetniku pomaže njegova vjera, odnosno može li jedan odvjetnik ili sudac biti dobar profesionalac u svome poslu i ostati dobar i praktičan vjernik katolik, kaže da je to pitanje ključno i za druge struke, prije svega politiku, pa onda pravo i medicinu.

– Profesionalac je onaj tko se bavi nekim poslom po pravilima struke i u tom smislu može biti dobar, ali se od njega očekuje i više, a to je poštenje, predanost, savjesnost, iskrenost. Odvjetnička profesija temelji se na ovim vrijednostima, jer je odvjetnik prije svega osoba od povjerenja svojoj stranci, što uključuje pošten odnos i iskrenost, jedina osoba koja se bori za njegova prava bilo kao žrtve ili okrivljenika, pravo na pošteno suđenje, a sve to uključuje savjesnost i predanost. Ono što bi vjernik, uz ove kvalitete, trebao imati je umijeće osluškivanja unutarnjeg glasa, glasa Evanđelja po kojem živi ili se trudi živjeti, i tako naći odgovor u dilemama i problemima koje mora riješiti u konkretnoj situaciji – objašnjava Živković.

U posljednjoj korizmenoj katehezi p. Pero Vidović, doktor biblijskih znanosti, održat će predavanje na temu ‘Brak i obitelj u Božjem planu’. Kako kaže p. Nikić, za kršćane je najvažnije znati što Bog misli o braku i obitelji i kako je zamislio da ljudi budu sretni u braku i zajedno s djecom u obitelji. A Božji plan je najbolji i za nevjernike, jer Bog najbolje zna što je dobro za svakog čovjeka kojeg je stvorio na svoju sliku i za koga se brine da bude vječno spašen. Posljednje predavanje ‘Hrvatska u Europi – što nam donose europske vrijednosti’ održat će europska parlamentarka Marijana Petir.

– Svi su pozvani, a ne samo odvjetnici, suci, pravnici ili studenti prava! Teme su aktualne za sve i bit će nam drago da se što više osoba odazove i da dožive malu duhovnu obnovu. Sv. Pavao nas u poslanici Rimljanima poziva da se ne prilagođujemo ovome svijetu, nego da se preobličujemo obnovom svoga uma kako bismo mogli bolje uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Spomenute korizmene kateheze će nam pomoći da bolje ostvarimo ovaj Pavlov poziv i da novim uvidom budemo sposobni donijeti prave odluke – kaže p. Nikić, dodajući:

– Susreti će završavati kraćom meditacijom, gdje će se moliti za svjetlo i snagu Duha Svetoga da nam On nadahne prava rješenja i udijeli potrebnu snagu da se još više založimo u radu za opće dobro na ponos Crkve i čitavog našeg društva.