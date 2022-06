Mnoge američke savezne države već prvi dan zabranile pobačaj

Diljem SAD-a nastavljeni su prosvjedi protiv ukidanja prava na pobačaj. Zakon iz 1849. ponovno je na snazi u Wisconsinu.

Nekoliko saveznih država odmah je počelo primjenjivati hitne zakonske odredbe, dok druge imaju 30 ili više dana da odgovore na presudu Vrhovnog suda kojom se poništava pravo na pobačaj zajamčeno presudom iz 1973. u slučaju Roe protiv Wadea.

Kazne do 15 godina zatvora

Hitne zakonske odredbe stupile su na snagu u 18 saveznih država, odnosno stupit će na snagu u zakonom predviđenom roku od 30 dana. U nekima ne postoji rok nego su hitne zakonske odredbe, koje postoje u 13 saveznih država, osmišljene tako da stupe na snagu odmah ili ubrzo nakon poništenja sudske presude, dok će zabrane koje su prethodile presudi iz 1973. ponovno biti na snazi u devet saveznih država. Zanimljivo je da su neke od njih već imale spremne zakone i odmah nakon presude Vrhovnog suda zabranile su pobačaj.

Među prvima je u većini slučajeva pobačaj zabranjen u Uti gdje je, nakon presude, ta odredba odmah stupila na snagu. Zabrana većine pobačaja u Ohiju pri prvom detektiranom otkucaju srca fetusa također je stupila na snagu. Alabama je zabranila pobačaj u bilo kojoj situaciji, uključujući silovanja i incest. Jedina iznimka je zbog zdravlja majke. Jedina klinika za pobačaje u Zapadnoj Virginiji već ih je prestala obavljati.

U nekim saveznim državama, uključujući Arizonu i Teksas, klinike su abortuse privremeno prestale obavljati. Nove zakonske odredbe primjenjuju se u Arkansasu, Kentuckyju, Louisiani, Missouriju, Oklahomi, Južnoj Dakoti i Uti. Slične odredbe postoje u Idahu i Tennesseeju i ondje će biti primijenjene u roku od 30 dana, a sličan rok vrijedi i za Teksas. Dužnosnici Mississippija i Sjeverne Dakote kažu da još nisu proveli zabrane, a u Wyomingu se još nisu izjasnili. U nekim će saveznim državama tako na snagu stupiti zakoni stari više od stoljeća - u Alabami, Arizoni, Arkansasu, Michiganu, Mississippiju, Oklahomi, Teksasu, Zapadnoj Virginiji i Wisconsinu. Dužnosnici u nekima od njih požurili su s provedbom novih zakonskih odredbi nakon objave odluke Vrhovnog suda. Republikanski guverner Missourija Mike Parson potpisao je stupanje na snagu novih odredaba samo nekoliko minuta nakon objave presude.

Državni zakoni sada zabranjuju liječnicima pobačaj, a ako to učine, prijeti im do 15 godina zatvora. Nema iznimke ni u slučajevima incesta i silovanja, ali ima iz medicinski nužnih razloga. U Oklahomi se svatko tko obavi pobačaj ili u tu svrhu prepiše lijekove može suočiti s kaznom od dvije do pet godina zatvora. U Uti bi mogao biti dopušten pobačaj radi li se o silovanju, incestu ili o nekim hitnim slučajevima. U Teksasu, gdje nove zakonske odredbe još nisu stupile na snagu, organizacije koje su pružale usluge pobačaja obustavile su rad. U Michiganu je trenutačno na snazi zakon iz 1931. koji liječnicima, a možda i ženama koje pobace, propisuje četiri godine zatvora.

Biden: Tužan dan

Papa Franjo usporedio je jučer pobačaj s “unajmljivanjem ubojice” za eliminaciju problematične osobe, ali je upozorio i na druga životno važna pitanja u SAD-u poput smrtne kazne, kontrole oružja, imigracija.

”Aktivisti protiv pobačaja trebali bi se baviti i drugim pitanjima koja mogu ugroziti život, poput lakog pristupa oružju, siromaštva i rastuće stope smrtnosti rodilja”, upozorio je direktor redakcije Vatikanskih komunikacija Andrea Tornielli ističući kako “biti za život, primjerice, uvijek znači biti zabrinut za povećanje stope smrtnosti žena zbog majčinstva”.Američki predsjednik Joe Biden, katolik, dan donošenja presude nazvao je “tužnim danom”, a konzervativne suce “ekstremnima” te najavio da će tražiti “rješenja” nakon što je Vrhovni sud poništio presudu kojom se u SAD-u jamčilo pravo na pobačaj.