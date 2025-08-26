Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 41
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
MISTERIOZNA SMRT

Mladić (27) preminuo za računalom, roditelji se zaprepastili kad su vidjeli što mu je na licu

Foto: Unsplash
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 08:28

Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja ni ozljeda, a vlasti zasad ne isključuju mogućnost da bi slučaj mogao biti povezan s nekim od izazova na društvenim mrežama.

U talijanskoj pokrajini Teramo dogodila se tragična smrt 27-godišnjaka, kojega su roditelji u nedjelju kasno navečer pronašli mrtvog ispred računala u obiteljskoj kući. Mladić je na licu imao plinsku masku kroz koju je, prema prvim pretpostavkama, udisao rashladni plin.

Na mjesto događaja odmah su stigli karabinjeri i hitna pomoć, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt. Prema prvim procjenama, smrt je nastupila oko 22 sata. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja ni ozljeda, a vlasti zasad ne isključuju mogućnost da bi slučaj mogao biti povezan s nekim od izazova na društvenim mrežama, prenosi Corriere della Sera.

Istražitelji su zaplijenili mobitel, računalo i drugu informatičku opremu, a mladićevo tijelo prevezeno je u mrtvačnicu. Obdukcija bi trebala otkriti točan uzrok smrti i razjasniti sve okolnosti ovog šokantnog događaja.

Ključne riječi
tragedija smrt Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još