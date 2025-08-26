Mladić (27) preminuo za računalom, roditelji se zaprepastili kad su vidjeli što mu je na licu

U talijanskoj pokrajini Teramo dogodila se tragična smrt 27-godišnjaka, kojega su roditelji u nedjelju kasno navečer pronašli mrtvog ispred računala u obiteljskoj kući. Mladić je na licu imao plinsku masku kroz koju je, prema prvim pretpostavkama, udisao rashladni plin.

Na mjesto događaja odmah su stigli karabinjeri i hitna pomoć, no liječnici su mogli samo konstatirati smrt. Prema prvim procjenama, smrt je nastupila oko 22 sata. Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilja ni ozljeda, a vlasti zasad ne isključuju mogućnost da bi slučaj mogao biti povezan s nekim od izazova na društvenim mrežama, prenosi Corriere della Sera.

Istražitelji su zaplijenili mobitel, računalo i drugu informatičku opremu, a mladićevo tijelo prevezeno je u mrtvačnicu. Obdukcija bi trebala otkriti točan uzrok smrti i razjasniti sve okolnosti ovog šokantnog događaja.