Mještani na nogama zbog projekta HEP-a: 'Žele nas potopiti, tjeraju nas iz kuća, bagerima oru groblje'

Dvadesetak minuta spuštanja vijugavom cestom nakon skretanja u Kosinj od Perušića i pred vama se otvori slikovita panorama; stada ovaca pasu iza starih kamenih kuća koje kao da vise iznad ceste koja krivuda dolinom do samog srca mjesta na kojemu je brdašce s crkvom oko koje su natiskani obiteljski domovi i župni dvor. Ispod crkve dvije ceste; jedna vodi do lokalnog groblja, a druga na drugi kraj sela, do najstarijeg groblja u mjestu Mance Drage, smještenog na uzvisini u šumi.