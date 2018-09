Mirovinska reforma je prigoda da ljudi kažu – dosta

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever odgovorio je na tri ključna pitanja o mirovinskoj reformi i najavljenom prosvjedu.

Zašto bi se ljudi u subotu 20. listopada trebali odazvati velikom prosvjedu protiv mirovinske reforme?

Zato što je mirovinski sustav jedan od temelja socijalne sigurnosti svake zemlje, a ovim izmjenama ljude se praktički želi natjerati da rade do iznemoglosti i da, ako uopće dožive mirovinu, u njoj provedu što manje vremena i iskoriste što manje sredstava za svoje mirovine. Masovan odziv važan je da se vlastima pošalje poruka da su tu gdje jesu zbog naroda i da moraju raditi reforme po mjeri ljudi, a ne po mjeri kapitala.

Zašto je za mjesto prosvjeda izabran manji Europski trg, a ne znatno veći Trg bana Jelačića?

Naš je prvi cilj i bio Trg bana Jelačića, no nažalost na njemu nema slobodne subote za održavanje prosvjeda ne samo u listopadu, nego sve do pred kraj studenog. A tada bi nam već bilo kasno za prosvjed jer bi zakon već mogao daleko odmaknuti u proceduri. Druga su varijanta bili neki drugi trgovi, ali kako oni nisu popločani, već su to livade, uzeli smo u obzir i moguće loše vrijeme pa onda i blato u kojem bi se prosvjednici mogli naći. Ne bojimo se mi blata, jer nas političari i poslodavci ionako blate kada god stignu, ali moramo voditi brigu o svima koji će na prosvjed doći, a to su i djeca te stariji. No, ne bude li Vlada razumna, naći ćemo mi neku subotu i poslije kada Trg bana Jelačića bude slobodan.

Jesu li ljudi uopće svjesni da se ovih dana rješava ono što će biti njihova sudbina već za 10-ak godina pa nadalje?

Prema potpori koji dobivamo elektroničkom poštom, prema onome što meni osobno ljudi govore pri susretima na ulici i u tramvaju, uvjeren sam da jesu. Poruke koje stižu pokazuju jedno opće nezadovoljstvo u društvu, rezignaciju i utučenost. No, izgleda da bi ove najave promjena u mirovinskom sustavu na štetu građana mogle poslužiti kao snažan okidač pa da ljudi iz te letargije i beznađa u koje su utonuli prijeđu u fazu ljutnje. Od nas organizatora prosvjeda ljudi očekuju da ne posustanemo, ovo je prigoda da se konačno i javno kaže da je takvog odnosa politike prema građanima ove zemlje – dosta.

