Mirni prosvjed: "Ako ne znaš šta je azbest, pitaj Vranjic"

Mirnim mimohodom stanovnici Vranjica kod Solina u subotu su odali počast za oko 400 umrlih u zadnjih nekoliko desetljeća od mezotelioma, vrste raka pluća izazvanog česticama azbesta iz tvornice Salonit te je zatraženo od mjerodavnih trajna sanacija prostora te tvornice.

"U posljednjih nekoliko desetljeća umrlo je oko 400 osoba kontaminiranih česticama azbesta koje izazivaju smrtonosni mezoteliom, tražimo trajnu dekontaminaciju prostora tvornice Salonit," rekao je Marin Mandić, predsjednik Mjesnog odbora Vranjic i član Građanske inicijative "Mi hoćemo živjeti" koja je organizirala ovaj mimohod, na kojem je sudjelovalo oko 200 građana.

Mandić je podsjetio da je tvornica Salonit zatvorena 2008. godine, ali su ostali veliki skladišni prostori koje sad koristi nekoliko desetaka tvrtki, a prostor zbog ostataka azbesta predstavlja opasnost.

Zgrade tvornice su i sada obložene čelično-azbestnim pločama. Mrvljenjem prilikom vremenskih neprilika vjetar raznosi čestice azbesta u zrak, koje dopiru do ljudi i udisanjem predstavljaju rizik za dobivanje smrtonosnog mezotelioma, upozorio je.

Trenutačno se 25 osoba liječi od mezotelioma, dodao je.

Na mirnom prosvjedu i mimohodu sudjelovala je i pulmologinja Tatjana Ivčević, koja desetak godina radi u županijskom Domu zdravlja i splitskom KBC-u s pacijentima oboljelih od mezotelioma.

"Dok sam radila u splitskom KBC-u imali smo više desetka pacijenata oboljelih od mezotelioma i svi su umrli," kazala je ona.

Objasnila je kako osobe koje su inficirane azbestnim česticama nakon 20 ili 30 godina dobiju mezoteliom koji je zapravo karcinom pluća. "Gubimo bitku s takvim slučajevima oboljenja," istaknula je.

Zamjenik gradonačelnika Solina Davor Mikas podržao je mimohod za žrtve mezotelioma.

Rekao je kako je raspisan natječaj za izvođenje radova sanacije područja tvornice Salonit te se očekuje da bi ta sanacija trebala biti obavljena početkom iduće godine.

Prigodom mimohoda na ogradu tvornice Salonit istaknut je popis djela žrtava oboljelih ili umrlih od mezotelioma. Sudionici mimohoda nosili su transparente s natpisima: "Ako ne znaš šta je azbest, pitaj Vranjic," "Zašto se krije broj umrlih od mezotelioma?", "Ako nam umiru roditelji, ne moraju dica."