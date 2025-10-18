Ministarstvo pravosuđa poslalo Srbiji podatak da je u Hrvatskoj istraga protiv Fehira obustavljena još 2009.

Hoće li suđenje protiv Krunoslava Fehira, dragovoljca Domovinskog rata koji je u taj rat otišao kao maloljetnik, u Beogradu biti obustavljeno čim počne, pitanje je na koje bi odgovor mogli doznati 12. studenoga. Za tada je predviđen početak suđenja po optužnici srbijanskog Javnog tužilaštva za ratne zločine koje Fehira tereti za "krivično djelo organiziranja i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zločina iz čl. 145 stav 2 KZ SRJ". Na pripremnom ročištu koje je održano 10. listopada jedno od glavnih pitanja bilo je ono koje se odnosi na pravni moto "ne bis in idem", odnosno da se nikome ne može suditi za istu stvar dvaput. A u slučaju optužbi koje se u Srbiji Fehiru stavljaju na teret, u Hrvatskoj je protiv Fehira obustavljena istraga.

Taj podatak je isticao Fehirov beogradski odvjetnik Bojan Stanojlović, koji će po svemu sudeći na početku suđenja imati i jedan jaki adut za svoje tvrdnje. Naime, podatke o Fehirovoj (ne)osuđivanosti ima naše Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u kojem kažu da su koncem rujna 2025. Ministarstvu pravde Republike Srbije dostavili "rješenje o obustavi istrage Županijskog suda u Zagrebu protiv Krunoslava Fehira, broj: Kio-I-Rz-1/06 od 21. srpnja 2009. kojim je u odnosu na isti činjenični opis kaznenog djela u Republici Hrvatskoj pravomoćno obustavljen postupak protiv Krunoslava Fehira".

A pojasnili su i što to po njima znači. - S obzirom na navedeno smatramo da se, u skladu člankom 4. stavkom 1. Protokola br. 7 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, u konkretnom slučaju radi o presuđenoj stvari. Također, u skladu s odredbama članka 13. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (NN 178/04), domaće pravosudno tijelo ne pruža međunarodnu pravnu pomoć kada je za isto kazneno djelo okrivljenik u Republici Hrvatskoj iz materijalno-pravnih razloga oslobođen krivnje ili je protiv njega obustavljen postupak, ili ako je oslobođen od kazne, ili ako je sankcija izvršena ili se ne može izvršiti prema pravu države u kojoj je donesena presuda - kažu u Ministarstvu.

Iz njihovog odgovora može se iščitati da je po njima slučaj Fehir očito riješen. Odnosno trebao bi biti riješen obustavom postupka koji se protiv njega vodi u Srbiji. Hoće li to tako i biti, vidjet ćemo 12. studenog. Fehir je u Hrvatskoj bio prvo krunski, a zatim i obični svjedok na suđenjima Branimiru Glavašu i ostalima koji su optuženi za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Cijela ta mučna priča u javnosti je poznata kao slučajevi Selotejp i Garaža. Osim Glavaša još su optuženi Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić, koji su bili na prvotnoj optužnici, u međuvremenu preminuli.

Prva nepravomoćna osuđujuća presuda Glavašu i ostalima izrečena je 2009. Tada je Glavaš bio osuđen na 10 godina zatvora, no obrazloženje nije čuo jer je prije objave otišao u BiH, čije državljanstvo također ima. Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za dvije godine, a Glavaš je tih osam godina izdržavao u BiH. I veći dio te kazne je i odslužio prije no što je Ustavni sud 2015. presudu ukinuo zbog povrede njegovih prava. U toj odluci Ustavni sud nije ulazio u meritum optužbi, jer to nikada ne čini, no uvažio je Glavaševe navode koji su problematizirali status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a nakon što je sutkinja koja je imala spis, prešla na VKS da nije okončala suđenje Glavašu i ostalima, suđenje je moralo početi iz početka u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem. Glavaš i ostali su zanijekali krivnju, a tijekom suđenja u više navrata Glavaš je tražio izuzeće predsjednika vijeća, cijelog suda, podnosio je kaznene prijave protiv Fehira...

Tvrdio je da je Fehir bio taj koji je ubio Čedomira Vučkovića 1991. jer je pucao u njega, nakon što je ovaj istrčao iz garaže u kojoj je bio zatvoren. Dok je bio u toj garaži Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu, što je po vještacima bio uzrok njegove smrti. Fehir je na ponovljenom suđenju imao status običnog, a ne krunskog svjedoka i Glavaš je tvrdio da je njegov iskaz lažan. U listopadu 2023. Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a među dokazima na kojima je utemeljena ta presuda, koja još nije pravomoćna, bio je i iskaz Krunoslava Fehira. Taj je spis trenutačno na Visokom kaznenom sudu (VKS) po žalbama obrane, a kako je Glavaševa obrana podnijela zahtjev za suđenjem u razumnom roku, Vrhovni sud je odredio da spis mora biti riješen do ožujka 2026.