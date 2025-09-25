Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'OPERATIVNO RADIMO'

Ministar otkrio: Hrvatska ide prema gradnji nuklearne elektrane

Nuklearna elektrana Krško
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
25.09.2025.
u 23:43

"Ako želimo biti energetski neovisna zemlja, moramo ići u tom smjeru. To je smjer kojim ide cijeli moderni svijet i bez toga nema energetske neovisnosti", kazao je Ante Šušnjar

Hrvatska operativno radi na realizaciji projekta nuklearne elektrane, poručio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar u emisiji "Otvoreno" HRT-a. Kako je kazao, osnovana je radna skupina koja priprema zakon o nuklearnoj energiji. "Ja bih rekao da se samo ne razmišlja, nego i operativno radimo na realizaciji tog projekta. Prvi korak je bio osnivanje radne skupine koja radi na izmjenama i donošenju zakona o nuklearnoj energiji. Nadam se da će do kraja godine zakon biti pred Saborom i usvojen", rekao je Šušnjar.

"Ako želimo biti energetski neovisna zemlja, moramo ići u tom smjeru. To je smjer kojim ide cijeli moderni svijet i bez toga nema energetske neovisnosti", dodao je. Na pitanje o mogućoj lokaciji nove nuklearne elektrane, odgovara da će o tome odlučivati struka.

Član Uprave Nuklearne elektrane Krško, Saša Medaković, kazao je: "Rizici postojećih nuklearnih elektrana, onih koje se danas grade i koje su u pogonu, izuzetno su niski. U kontekstu svakodnevnih rizika oni su potpuno zanemarivi." 

Osnivač i vlasnik Instituta za nuklearnu energiju Inetec, Duško Ćorak, navodi da je još 1970-ih postojao plan da se gradi nuklearna elektrana u Hrvatskoj. "Potpisan je međurepublički sporazum da će se prva elektrana graditi u Sloveniji, a druga u Hrvatskoj. Već 1975. započeli smo intenzivne aktivnosti na pripremi lokacija. Istraživanje lokacije traje 5 do 10 godina i vrijedi oko 100 milijuna eura. Mi smo proveli kompletno istraživanje i u konačnici se orijentirali na dvije lokacije – Prevlaku kod Ivanićgrada i Dunav."

Medaković kaže da je izgradnja nuklearne elektrane danas znatno zahtjevnija nego prije 40 godina. "Sam regulatorni sustav, ishođenje dozvola i umetanje objekta u prostor daleko su kompleksniji i dugotrajniji nego tada. Pregovori s izvođačima također su zahtjevni jer ih je malo na tržištu, a sve je prepleteno političkim interesima i ucjenama. Politika i nuklearstvo su neodvojivi", rekao je.

Ministar Šušnjar naglašava da bi gradnja zahtijevala najmanje pet do deset godina: "Bitno je donijeti zakonodavni okvir i osnovati regulatorno tijelo. Paralelno već razgovaramo s ponuđačima tehnologija da evaluiramo što je za nas najpogodnije."

Romobili kao sigurnosni problem: Neki improviziraju sjedala i gotovo izazivaju tragediju
Ključne riječi
Duško Ćorak nuklearna elektrana Saša Medaković ante šušnjar

Komentara 1

Pogledaj Sve
BR
brongostar
23:53 25.09.2025.

Jedino ispravno, jer Nuklearka Krško je samo 40 km udaljena od Zagreba, vjetrovima, Savom nizvodno i u slučaju havarije prijetnja za polovicu stanovnika Hrvatske, uz to Slovenci su vrlo nepouzdan i sebičan partner.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još