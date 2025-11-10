Kraj paralize u SAD-u: Ovih sedam demokrata pridružilo se republikancima

Američki senatori postigli su u nedjelju privremeni sporazum kojim će se prekinuti paraliza proračuna koja već rekordnih 40 dana blokira dio javnih službi, prenijelo je nekoliko medija. Republikanci i demokrati u Senatu dogovorili su se o financiranju vlade do siječnja, izvijestili su CNN i Fox News. Mjera je odmah stavljena na glasanje, očito uz potporu dovoljnoga broja demokrata te će nakon toga tekst biti proslijeđen Zastupničkom domu. Prihvati li ga i Zastupnički dom, prijedlog će biti upućen Donaldu Trumpu na potpis.

Taj korak naprijed vodi prema normalizaciji stanja, s obzirom na to da je sada poremećeno funkcioniranje zračnog prometa i isplate socijalne pomoći, a stotine tisuća službenika su u tehničkom štrajku ili rade bez plaće od 1. listopada. "Mogli bismo reći da se približavamo kraju blokade vlade", ustvrdio je pred novinarima predsjednik Donald Trump koji se vratio u Bijelu kuću nakon vikenda koji je proveo u svojoj rezidenciji na Floridi.

Prema zastupnicima u parlamentu, sporazum bi trebao omogućiti ponovnu isplatu socijalne pomoći za 42 milijuna Amerikanaca, koja je prekinuta zbog blokade proračuna, povratak na posao tisuća državnih službenika i isplatu plaća te glasanje o produženju programa zdravstvenoga osiguranja koji istječe krajem ove godine.

Mogućnost rješenja nazirala veće jučer, poremećaji u zračnom prometu postali su glavna tema političke borbe za proračun u kojoj dvije strane pokušavaju jedna na drugu prebaciti odgovornost za muke koje proživljavaju putnici diljem zemlje. U nedjelju je u Sjedinjenim Državama otkazano više od 2200 letova, što je mnogo više nego u subotu, objavila je specijalizirana stranica Flightaware. Međunarodni letovi za sada su pošteđeni. Američka uprava za zrakoplovstvo (FAA) pozvala je kompanije da postupno smanjuju broj letova unutar zemlje.

"Zračni će se promet smanjiti u trenutku kada svi žele putovati u posjet obitelji" za Dan zahvalnosti, upozorio je ministar prometa Sean Duffy na Fox Newsu.

BBC donosi popis demokrata (i jednog nezavisnog) koji su se u glasanju pridružili republikancima: Catherine Cortez Masto (Nevada), Dick Durbin (Illinois), John Fetterman (Pennsylvania), Maggie Hassan (New Hampshire), Tim Kaine (Virginia), Angus King (Maine, nez.), Jacky Rosen (Nevada), Jeanne Shaheen (New Hampshire).

"Nakon 40 dana blokade, Senat pokazuje stvarne znakove pomaka", napisao je na X-u jučer demokratski zastupnik u Zastupničkom domu Henry Cuellar, napomenuvši da je "skupina senatora dviju stranaka" postigla dogovor o financiranju vlade "do siječnja". Dodao je da je to najveći napredak u proteklih nekoliko tjedana. No to ne jamči i kraj blokade proračuna jer dogovoreni tekst mora prihvatiti i Zastupnički dom u kojemu je republikanska većina vrlo tanka. Blokada proračuna pogađa i savezni program pomoći koju svakoga mjeseca prima 42 milijuna Amerikanaca.