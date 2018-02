Brkić o Vučiću: Itekako podržavam taj sastanak

Zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić komentirao je za RTL Danas posjet srbijanskog premijera Aleksandra Vučića.

"Srbija je naša prijateljska zemlja, susjedna. Gospodin Vučić je u povijesti imao određena iskakanja s puta, malo je bio zalutao, već sam u više navrata to govorio i ne želim sad ponavljati. Mislim da je krajnje vrijeme da spustimo loptu, svi zajedno, i da se prestanemo bavit prošlošću i da jednostavno shvatimo da smo susjedi, da smo naslonjeni jedni na druge, da moramo zajedno živjeti. Samo mir i u mom dvorištu, ako nije mir i kod mog susjeda onda to nije dobro. Itekako podržavam razgovore, itekako podržavam taj sastanak i mislim da će on doprinjeti plodom, ali konkretnim djelima bez demagogije i bez priče", poručio je Brkić.

Brkić je danas u Dvercu istaknuo i kako je židovska zajednica u Hrvatskoj jaka i brojna, a najjača u Zagrebu, te je osudio "sramotan čin 1941. godine" rušenja zagrebačke sinagoge. Podsjetio je kako je pokojni nadbiskup Alojzije Stepinac tada rekao - "svatko tko dira Božju kuću bilo koje vjere bit će proganjan na ovom i na onom svijetu i neće imati mira". Mi političari moramo to ispraviti i zagrebačku sinagogu ponovno izgraditi u Praškoj ulici, istaknuo je Brkić izrazivši vjeru kako će to biti učinjeno uz potporu hrvatske Vlade i Države Izrael.