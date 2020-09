Milanović o odlasku u 'klub': Zvao me prijatelj iz Dalmacije. Bilo je viška hrane koja se trebala baciti

Predsjednik Zoran Milanović ponovo je komentirao slučaj Janaf, kao i nedavni sukob s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- Trebamo vidjeti kako država funkcionira. To je tema između premijera i mene. Ja ću se zato njemu prilagoditi. Kad govorimo o diobi vlasti, imamo i načelo suradnje. Nekome se na vrhu Vlade mora vjerovati, a to mora biti premijer. Ne može se izvlačiti da je bio u Bruxellesu - kazao je i naveo suradnja mora postojati.

- Premijer i njegovi suradnici govorili su na razini kumrovečkih parola. Mislio sam da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost, ali nisam bio siguran s obzirom na sastav vijeća - naveo je.

Upitan o tome da je kritizirao DORH o tome odakle cure informacije, zapitao se odakle bi curile ako ne cure iz DORH-a.

- A odakle cure? S Kaptola!?

O svom odlasku u 'klub' rekao je sljedeće: - Zvao me prijatelj iz Dalmacije. Tamo je bilo puno hrane koja se trebala baciti. Bilo je praktičnije tamo doći

- Pogled sa Slovenske 9 je bezvezan. To je jedna rupa, tamo su Plenkovićevi ministri dolazili kao zadnji magarci i to nepotrebno. Pa kako ne bi pukle mjere nakon deset mjeseci? Ako planirate vojnu operaciju dvije godine, neprijatelj će to skužiti. To isto vrijedi i za kriminalne istrage. Premijer će morati donijeti odluku. Nije ni to lako.

Komentirao je i ovlasti predsjednika za pomilovanje, nazvavši ih 'monarhističkima'. Ustvrdio je kako ima pravo pomilovati koga želi bez obzira na povjerenstvo, te je kazao kako je on za to da mu ih uzmu.

- Rekao sam 'uzmite mi neke ovlasti'. Neke ljudi neću nikad pomilovati. Nisu sva djela ista - kazao je i onda usporedio kaznena djela s vinima te nadometnuo: - Nije sve isto.