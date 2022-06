Plenković opleo po Milanoviću: 'Apsolutno ništa ne prati i ništa ne zna. Radi štetu Hrvatskoj'

Premijer Andrej Plenković u Bruxellesu je nakon sastanka na vrhu država članica Europske unije i šest država zapadnog Balkana odgovarao na pitanja novinara.

- Stav Hrvatske je jasan, podržavamo otvaranje pregovore s Makedonijom i Albanijom što se nas tiče odmah. Podržavamostatus kandidata za BiH više od svih drugih i ranije od svih drugih, to smo rekli nebrojeno puta. U konačnici sve ove inicijative koje se događaju proteklih dana zasnivaju se na jednoj rečenici ovakvog sličnog sastanka u Zagrebu kada je Hrvatska predsjedala - da moramo imati redoviti dijalog na visokoj razini , pa smo lani imali sastanak na Brdu kod Kranja, sada ponovno u Bruxellesu. To znači da je hrvatska inicijativa stalnog dijaloga dobila potporu i sada su najave češkog predsjedništva da bi oni organizirali takav sastanak do kraja godine, što je sjajno. Što smo više u kontaktu to će odnosi sa zapadnim Balkanom biti bolji - kazao je premijer.

- Također smo se založili i za viznu liberalizaciju za Kosovo. Oko BiH, budući da je to nama najzanimljivija tema, važno je da imamo svi na umu da je Hrvatska, odnosna ja osobno, pokrenula ovu temu još u ožujku kada smo imali zaključke Europskog vijeća koji ne samo da žele gurnuti dalje put BiH prema EU nego su pozvali na angažman najviše dužnosnike EU-a da se bave pitanjem BiH. Da smanje tenzije, da se bave pitanjima ustavne i izborne reforme i to je Michel učinio i posjetom regiji, Sarajevu, i sastankom ovdje 12. lipnja.

Prema tome Hrvatska je učinila više i ranije od bilo koje države. Vidim sada u zadnjih pet dana da su tu jako aktivni naši prijatelji u Sloveniji i Austriji, što je simpatično, ali u biti cijelu tu tezu o kandidatskom statusu BiH svo vrijeme vodi Hrvatska. A ima nekih, vidim da je Milanović imao neku presicu koja još jednom potvrđuje da je čovjek kompletno neupućen u ono što se zbiva, izoliran i onda govori stvari koje nemaju veze sa supstancom niti s onim što mi ovdje radimo cijelo vrijeme, a naravno borimo se puno više od njega konkretnije, mudrije, inteligentnije za ravnopravnost Hrvata u BiH što ćemo činiti i dalje - poručio je.

- Velika je politička, tektonska odluka, da Ukrajina, Gruzija i Moldavija prijeđu iz politike susjedstva u politiku proširenja. Ta rečenica "europske perspektive" mijenja sve. To se do sada nije dogodilo i meni je drago da su se ovdje evoluirala stajališta i nekih velikih članica u odnosu na naše rasprave u Versaillesu i u Bruxellesu krajem svibnja. Hrvatska je tu bila jedna od onih koje su najčvršće podržavale kandidatski status Ukrajine od početka. Dobro je da je i Moldavija dobila pozitivno mišljenje, a potencijalno mišljenje je i za Gruziju - naglasio je.

- Bit će ovdje na summitu i Hrvatska tema, potvrđuje se buduće članstvo u europodručju nakon čega slijedi odluka na ministarskoj razini 12. srpnja. Idući tjedan francusko predsjedništvo ide s odlukom za članstvo Hrvatske u Schengenu, na jesen imamo i te odluke i očekujemo da u istom trenutku postanemo članicama eura i Schengena - dodao je.

- To je važno za sve one koji danas kao Milanović govore ljudima laži da smo bili spremni za Schengen 2015.. Tada smo imali 281 neispunjen kriterij za članstvo u Schengenu, i nije znala kako tada iskoristiti 80 milijuna eura za jačanje šengenske granice, a mi smo to s kvalitetnom i ozbiljnim pristupom i radom ispunili i zaradili da dođemo u ovu fazu. Nisu to stvari koje se dobivaju kao sljedovanje koje se zarađuju radom i reformama, kredibilitetom unutar EU-a. To je vrlo važno jer kada je netko izoliran i ne prati bolje da ne izlazi na presicu i ljudima govore stvari koje ne stoje - poručio je. .

Osvrnuo na komentar predsjednika Zorana Milanovića koji se zapitao "za koga premijer radi".

- Jasno je da on radi za nekoga tko nije hrvatski interes. On vjerojatno radi za neke… A ne samo on, vidio sam i Mesićeve izjave u Ivancu neki dan. I moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni rade. Postaje sve skupa jasnije. Ja radim za Hrvatsku, radim i za Hrvate u BiH, radim za to da budemo u Schengenu, u euro području, da dobijemo sredstva iz instrumenta iduće generacije, da se sagradio Pelješki most, da imamo višenamjenske borbene avione od iduće godine. Radim na tome da ljudi imaju plaću, da imaju mirovinu, da subvencioniramo cijene energenata za građane i za gospodarstvo, da imamo kvalitetnu turističku sezonu, da nemamo makroekonomskih neravnoteža, da nemamo proračunski manjak. Prema tome, netko tko apsolutno ni po jednom pitanju ne radi baš ništa… Bolje da ne govori ništa, nego da govori neistinu - naveo je te se osvrnuo na Milanovićeve optužbe da ne radi dovoljno po pitanju BiH.

- Pa, kažem vam, čovjek apsolutno ne prati ništa i ništa ne zna. Neka pogleda svoja postignuća. Što je on napravio? Vrijeđa Ameriku, vrijeđa EU, vrijeđa predsjednicu Komisije, predsjednika Europskog vijeća, prijeti blokadom Finskoj i Švedskoj za članstvo u NATO-u, koje apsolutno nikakve veze nema s pitanjem Hrvata u BiH. Radi ogromne, krupne, velike greške i šteti Hrvatskoj. Kojoj ruši kredibilitet. Sad se očito povukao, pobjegao negdje od te teme, koliko vidim to sad više nije bitno, sad odjedanput idemo u Madrid i nećemo blokirati. Dakle, reputacijski je to jako loše za Hrvatsku. Čovjek kojem sam prvi dan ruske agresije na Ukrajinu napisao pismo da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. Nije trznuo - navodi.

- Pa on sramoti sebe. Ja za Hrvatsku radim mudro, dobro i na korist hrvatskim građanima. Za koga on radi, koji je to način, kakve su to floskule, kakve su to teme o kojima on govori, potpuno neinformiran, izoliran? Čini nama štetu (...) Kažem vam da ne zna ništa. Pitajte Džaferovića što sam danas govorio, ili bilo kojeg drugog lidera koji su danas bili na tom summitu. Ako netko ima cjelovitu sliku politike proširenja, imam ja. Bio sam osobno na sastanku u Zagrebu 2000., znam tu politiku do u detalj, slobodno mogu reći bez lažne skromnosti bolje nego bilo tko. Nastupam s komparativnom slikom - dodaje premijer.

Plenković je istaknuo da na svakom Europskom vijeću Hrvatska zagovara da BiH postane kandidat te kako nije primijetio da je Milanović to govorio dok je bio premijer.

- Čujte, kad napravite sve što možete da ne dođe do dogovora između bošnjačke i hrvatske strane, ako izvrijeđate ove s kojima se Hrvati trebaju dogovoriti… Danas očito zna nešto pa minira naše napore da gospodin Schmidt napravi nešto što bi bilo korisno za Hrvate, pa vidim da je i njega danas izvrijeđao. Dobio sam obavijest da su oni čak prosvjedovali u hrvatskom veleposlanstvu u Sarajevu zbog njegovih izjava. To je sad ozbiljna šteta. Koju se mi trudimo popravljati, čak ne opterećivati hrvatsku javnost previše, ali to sad već poprima razmjere koji su zastrašujući. Toliko negative i destrukcije koje dobivamo s njegove strane. To je štetno, sramotno, beskorisno. Očito nema što raditi nego samo čini štetu. A na kraju sve iz ljubomore i pakosti - tvrdi.

Na pitanje može li se reći da zbog ulaska u Schengen i euro zonu ne želi u EU lupati šakom o stol po pitanju BiH, Plenković je istaknuo kako "nema nikakve kalkulacije".

- Razlika između mene i njega je što ja vodim konzistentnu, jasnu, kredibilnu politiku. Ljudi su zadovoljni na način na koji komuniciramo s našim partnerima i saveznicima. Znaju što je stav vlade, mogu računati na nas, mogu se pouzdati u nas. Ovdje svatko tko pretjerano lupa šakom o stol, a pokazuje dozu nezrelosti, agresije, čak dječjeg sindroma, taj završava loše. Zemlje koje su se eksponirale da nekog drugog blokiraju na temi koja nije logična, nije dobra, nemaju dobru reputaciju. Te zemlje imaju lošu reputaciju i to se reflektira na sve. Tu priču koju on priča javnosti može pričati samo netko tko nema apsolutno pojma o tome kako EU funkcionira. Za razliku od toga mi ostvarujemo sve strateške ciljeve, baš sve, upravo kako smo rekli u programu, mudro, konzistentno, na temelju rada, na temelju onoga što je dobro za Hrvatsku. Pogledajte Bugarsku sad, blokiraju Sjevernu Makedoniju, na kraju je njima pala vlada, a Makedonija ne da je nezadovoljna, nego ne dolazi u obzir da prihvati prijedlog koji im je sugeriran. I nikome ništa. Znači, loše, loše, loše. To Hrvatska sa svojom politikom ne radi, radi konstruktivno. Mi želimo sa svojom politikom da se BiH dodijeli kandidatski status, s razumijevanjem da se hitno pristupi izmjeni Ustava i izbornog zakona. To je bit - kazao je premijer.