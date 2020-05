Milanović položio vijenac u Teznom pa se sastao s Pahorom: 'Plenković nikad nije ovdje bio'

Šef države Zoran Milanović položio je u Teznom vijenac kod Spomen obilježja "Mrtvima spomen, živima opomena" za poratne žrtve ubijene prije 75 godina. Jugoslavenske oružane snage u Tezenskoj šumi kod Maribora u svibnju 1945. pobile su između 15 i 20 tisuća pripadnika oružanih snaga ustaške NDH-a i civila, većinom Hrvata.

Nakon polaganja vijenca, Milanović se u Ptuju sastao sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom s kojim se već susreo u Sloveniji krajem veljače, u svom prvom posjetu nekoj zemlji kao hrvatski predsjednik.

Pahor je izrazio zadovoljstvo što je ''kolega i prijatelj Milanović drugi put došao u Sloveniju'' te je ocijenio to znakom prijateljstva. ''To je znak dobre suradnje u vrijeme krize'', rekao je. Izvijestio je da su razgovarali o tome kako će se dalje razvijati kriza. ''Kraj je zdravstvene krize, ali ostavit će socijalne i gospodarske posljedice, da ćemo zaći u vrijeme recesije'', ocijenio je Pahor i naglasio da će EU kao jedna velika obitelj probleme morati rješavati zajedno na korist građana.

'Dragi Borut, hvala. U Sloveniji sam prije svega zbog tužne obljetnice, pa sam se javio Borutu i drago mi je da sam prvi put u centru Ptuja, to je pravi mali biser. Inače u takvim malim gradovima se obično ljudi zadrže samo na benzinskoj'', rekao je hrvatski predsjednik. Podsjetio je da se sa slovenskim predsjednikom zadnji put sastao kad su se zatvarale granice, a da je vrijeme kad se trebamo otvarati. ''Radimo to vrlo brzo i vrlo smjelo u Hrvatskoj, ali možda je to jedini način'', istaknuo je hrvatski predsjednik. Rekao je da su razgovarali o pogledima na migrantski izazov i krizu.

Izrazio je uvjerenje da će hrvatske vlasti raditi svoj posao i štititi granicu na način koji će uvijek biti izvrgnut primjedbama onih koj ismatraju da su ljudska prava apsolutna. ''Ljudska prava su skoro apsolutna, ali neka pravila se moraju poštivati'', zaključio je.

''Hrvatska se otvara, živimo od turizma, možda čak u prevelikom postotku'', rekao je Milanović. ''Kriza i strah od korone će prestati kad o tome prestanemo pričati'', zaključio je.

Rekao je da Tezno nije sporno, ali je Bleiburg i sve konotacije oko toga jesu. ''Nije slučajno da premijer Plenković nikad tamo nije bio'', rekao je.

Na pitanje kad će biti izbori, rekao je da Sabor još nije raspušten. ''Postupit ću u skladu sa zakonom i boljim običajima. Plenković mi je rekao da nema neke preferencije. Pitao sam ga smijem li to reći javno. Rekao je da mogu. Razgovarat ću još s predstavnikom druge opcije'', objasnio je i dodao da ipak treba pričekati da se raspusti Sabor.