'Načelnik glavnog stožera i zapovjednik kopnene vojske morat će dežurati kao na šanku'

Predsjednik Zoran Milanović danas je prisustvovao na vojnoj vježbi 'Stabilnost 21/1', koja se u okviru niza vojnih vježbi povodom 30. obljetnice Hrvatske vojske pod nazivom 'Hrvatski bedem 1991.-2021.' održala na vojnom poligonu 'Gašinci'.

Vojnom vježbom 'Stabilnost 21/1' na vojnom poligonu Gašinci provodi se ocjenjivanje 36. hrvatskog kontingenta za sudjelovanje u misiji KFOR u Republici Kosovo.

Prvo je upitan o slučaju ministra Vilija Beroša za kojeg će oporba tražiti ostavku. Prisjetio se i svoje Vlade.

– Nije bilo nijedne istrage osim istrage protiv ministra Varge, ali za posao koji je bio završen i izvršen. Pazio sam na te stvari jako – kaže Milanović.

Kaže kako umjesto 'CijepiSe' koristi se izraz za spolni akt, a treba li smijeniti Beroša kaže:

– To ne mogu odgovoriti, to je pitanje premijera. Oni tu rade dok ih on podržava. Ako ima podršku u Saboru za većinu, može ih mijenjati. Ako ih mijenja prečesto to nije dobro, ako ih ne mijenja uopće to ne mora biti loše, ali u pravilu to nije tako.

Raskole u bivšoj stranci nije želio komentirati.

– Ne mogu komentirati. Ja nisam opozicija, a kamoli lider opozicije i time ću se voditi u sljedećem razdoblju – kaže Milanović.

Komentirao je i obljetnicu Bljeska koja se održava u subotu u Okučanima.

– Vidjet ću kada ću ja tamo doći, to se odugovlači preko svake mjere. Ovakav način polaganja vijenaca u kojem vojnici tamo moraju stajati satima kao da su od kositra napravljeni, da bi se poštivale nekakve epidemiološke mjere, dovodi u neugodnu situaciju načelnika glavnog stožera i zapovjednika kopnene vojske koji, ako se ne žele zamjeriti nikome, moraju tamo dežurati kao na šanku. Doći sa mnom pa čekati Plenkovića, Jandrokovića... Mislim da ću im reći da ostanu doma. Da ih zaštitimo od politizacije. Ja razmišljam o tome, razgovarat ću s ministrom. To je način da se vojnike zaštititi od politizacije, oni se najgore osjećaju u ovakvoj situaciji – smatra Milanović.

Novinari su ga pitali ima li pomaka u razgovorima s premijerom oko veleposlanika.

– Nema pomaka osim što me ministar vanjskih poslova potaknuo neki dan kad je spomenuo diplomaciju. Hrvatska nema dvije diplomacije, ima dvije političke opcije na neki način i jednu diplomaciju kao i jednu vojsku koja je ozbiljnija služba od diplomacije. Za razliku od vojske, suradnje u diplomaciji nema. Ljude se prima u službu kako ih se prima, nemam nikakav uvid u to. Raspoređuje ih se u diplomatska predstavništva kako tko hoće, ja u to nemam nikakav uvid. Na meni je valjda da samo potpisujem prijedloge koji dolaze iz HDZ-a. Ne samo da nećemo tako, nego ćemo ubuduće surađivati u svim etapama postupka. Tko će raditi u hrvatskoj diplomaciji i po kojim se kriterijima prima, u tome će sudjelovati i moji suradnici. U protivnom Plenković sam odgovara za nefunkcioniranje sustava – rekao je predsjednik.

Upitan je i o slučaju direktora Hrvatskih cesta Josipa Škorića, no slučaj nije htio komentirati jer kaže da ne zna tko je on.

– Otišao sam s mjesta premijera i čelnika najveće oporbene stranke s mizernom ušteđevinom. Onda sam tri godine radio pa sam malo uštedio. Ja ne znam tko su ti ljudi – kazao je.