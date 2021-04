MIlanović: Plenković je Hruščov, ja sam Kennedy. Kaj se smiješ?

Predsjednik Zoran Milanović danas je u Samoboru gdje je sudjelovao na tradicionalnoj Samoborskoj salamijadi.

Komentirao je na samom početku obraćanja novinarima Nacionalni plan oporavka.

- Da sam ja premijer vodio bih računa o tome da to bude što transparentnije. A ovo je netransparentno, ne znam uopće što je u tome - ustvrdio je i napomenuo kako on ne zna niti jedan projekt u planu.

Osvrnuo se i na jučerašnju izjavu o Okučanima gdje je kazao kako očekuje tamo cirkus.

- Dogodit će se cirkus s protokolom. Cirkus je umjetnost. Cirkus je da ćemo glumiti na otvorenom prostora. Pet grupa će polagati vijence i glumit ćemo da se bojimo virusa - ustvrdio je i nadodao da takav protokol dovodi ljude u neugodnu situaciju: - Ne znaju gdje će ići. Ja ću ići prvi i voditi sa sobom vojni vrh, a ljudi bi tamo onda trebali biti cijeli dan i čekati HDZ koji želi da idu s njima

Govorio je i o tome hoće li napustiti Okučane ako se netko opet pojavi u majicama s obilježjem ZDS.

- 'Prošle su godine ušli u protokol. Ove godine neće. To se dogodilo u režiji čitave Vlade, oni su to dopustili. Drugo je kad netko stoji sa strane, ja na to ne mogu utjecati - kazao je i dodao kako u Jasenovcu tih problema nije bilo.

Milanović odbio tvrdnje da je došao u Samobor kako bi pomogao SDP-ovcima na nadolazećim lokalnim izborima.

Komentirao je i izbor diplomata.

- Što je Plenković u induciranoj komi? Ne očekujem ništa, ima ministra, to je moglo biti deset puta biti riješeno. - rekao je i odbacio medijske upite oko toga tko će koga nazvati. Ustvrdio je kako on nastoji spriječiti da 'HDZ zgrabi sve'.

Napomenuo je kako su kad je riječ o popisu diplomatima kandidati HDZ-a većinom ljudi iz redova te stranke.

- To je nešto što Plenković želi kamuflirati pod zajedničke kandidate, odjednom bi krv dao za zajedništvo - kazao je Milanović i dodao: - Ovo je neka vrsta kubanske krize, ali puno blaža, za djecu. Nema opasnosti od nuklearnog rata. On je Hruščov, ja sam Kennedy. Kaj se smiješ?

Za kraj je nadometnuo kako Plenković pokušava sve kontrolirati.

