sastanak Koalicije voljnih

Plenković: Mir u Ukrajini jedino uz teritorijalnu cjelovitost zemlje

Zagreb: Andrej Plenković i Narendra Modi nakon zajedničkog sastanka obratili se medijima
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
17.08.2025.
u 18:17

Plenković se na sastanku pridružio među ostalima francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu

Ukrajini je potreban održiv mir koji poštuje njenu teritorijalnu cjelovitost i međunarodno pravo, poručio je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon sudjelovanja na videokonferenciji čelnika Koalicije voljnih u nedjelju.

"Istaknuo sam da nastavljamo pružati podršku postizanju pravednog i održivog mira koji će poštivati međunarodno pravo i teritorijalni integritet Ukrajine, uz dugoročna sigurnosna jamstva", napisao je hrvatski premijer na X-u. „To je važno i radi zaštite zajedničkih vrijednosti, kao i europske i globalne sigurnosti“, dodao je Plenković. 

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju je stigao u Bruxelles, gdje je uz predsjednicu Europske komisije videovezom raspravljao s europskih saveznicima o mirovnom sporazumu do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prošlog petka.

Plenković se na sastanku pridružio među ostalima francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu, britanskom premijeru Keiru Starmeru, talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni i glavnom tajniku NATO-a Marku Rutteu.

Zelenski sutra putuje u Bijelu kuću na sastanak s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a pridružit će mu se i i francuski i finski predsjednik Emmanuel Macron i Alexander Stubb te talijanska šefica vlade Giorgia Meloni i britanski premijer Keir Starmer, prenijele su agencije, koje navode da u Washington ide i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.  "Koalicija voljnih" okuplja većinu velikih europskih zemalja, EU, NATO i neeuropske zemlje kao što je Kanada.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Andrej Plenković

Komentara 1

NI
niko63
19:00 17.08.2025.

Koji jadnici vode Europu, u čoporu na noge kralju.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

