Merkel više ne vjeruje u dogovor oko izbjeglica ovog tjedna

Njemačka kancelarka Angela Merkel ne računa više s tim da bi dogovor na razini Europske unije oko izbjeglica mogao biti donesen ovog tjedna na samitu u Bruxellesu, priopćeno je nakon susreta njemačke kancelarke i španjolskog premijera Pedra Sancheza u utorak u Berlinu.

„Jednog cjelovitog rješenja vezanog uz zajedničku jedinstvenu izbjegličku i azilantsku politiku neće biti do kraja tjedna“, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon razgovora s novim španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom u Berlinu.



Ona je ukazala na to da su od sedam pitanja sporna dva: postupka prema osobama koje postave zahtjev za azilom te odnosu prema pravilu Dublin IV koje nalaže da su za izbjeglice odgovorne one zemlje u kojima su po prvi put nakon stupanja na EU tlo i registrirane.



„Za raščišćavanje tog pitanja nam treba još malo vremena“, rekla je Merkel. Ona se založila za sklapanje ugovora o zadržavanju izbjeglica u afričkim zemljama po uzoru na sporazum EU-a i Turske.



„Ovakvi sporazumi su uvijek sporazumi koji funkcioniraju po principu ‚uzmi i daj'. EU mora zemljama poput Maroka i Alžira i pomoći i dati im podršku“, rekla je Merkel koja se zalaže za to da u pregovorima sa sjevernoafričkim zemljama zemlje članice EU-a „podijele odgovornost“.

„Pojedini čelnici EU zemalja mogu s afričkim zemljamau ime svih 28 članica“, rekla je MerkelNovi španjolski premijer Sanchez je Angeli Merkel pružiou rješavanju izbjegličkog i azilantskog pitanja u Europskoj uniji i ukazao na iskustva Španjolske s izbjeglicama.„Španjolska kao zemlja koja gaji tradicionalno dobre odnose s pojedinim zemljama iz kojih dolaze izbjeglice ili koje služe kao tranzitne zemlje može u ime EU-a voditi takve razgovore“, rekao je Sanchez.Njemačka kancelarka i predsjednica Kršćansko-demokratske unije (CDU) nalazi se pod pritiskom sestrinske demokršćanske Kršćansko-socijalne unije (CSU) koja traži da se europski dogovor o izbjeglicama donese još ovog tjedna jer će inače u protivnom šef CSU-a i ministar unutarnjih poslovasam donijeti neke mjere poput zatvaranja njemačkih granica za izbjeglice koje su registrirane u nekoj od zemalja Europske unije. Angela Merkel se protivi jednostranim potezima Njemačke.U slučaju da Seehofer bez suglasnosti Angele Merkel odluči sam, prijeti raspad Unije CDU/CSU a time i vladajuće demokršćansko-socijaldemokratske koalicije te novi izbori.