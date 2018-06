Sve više moćnih lidera svijeta nema djecu: May, Merkel, Macron...

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern rodila je u četvrtak 21. lipnja, u bolnici u Aucklandu, najvećoj javnoj bolnici u zemlji, uz prisustvo svog partnera, televizijskog voditelja Clarkea Gayforda, djevojčicu i tako ušla u povijest kao prva zapadna čelnica koja je tijekom svog mandata postala majka. Ujedno je 37-godišnja Ardern druga državnica na svijetu koja je rodila dijete tijekom mandata, odmah nakon pakistanske premijerke Benazir Bhutto, koja je rodila kćer 1990. godine. Zanimljivo je da je igrom slučaja djevojčica novozelandske premijerke rođena na isti dan kao i Benazir Bhutto, koja je ubijena u atentatu 2007. godine.

Popularna premijerka

Javnost općenito podržava popularnu premijerku. Novi Zeland dugo vremena ima reputaciju napredne zemlje i prva je država koja je dala ženama pravo glasa u 1893., dok je Ardern njezina treća premijerka.

Odbila je svaku mogućnost prekida obavljanja svoje dužnosti radi rodiljskog dopusta, već je kazala kako će svoju dužnost obavljati i u to vrijeme, i to tako da bude u redovnom kontaktu s Petersom. Uz to je rekla kako su za nju djeca najveća sreća i bogatstvo. Za razliku od nje, najvažniji europski političari, lideri Njemačke, Velike Britanije i Francuske te predsjednik Europske komisije, nemaju biološke djece.

Dakle, njemačka kancelarka Angela Merkel nema biološke djece, ima dva posinka, a francuski predsjednik Emmanuel Macron također nema biološke djece, ali njegova supruga Brigitte Macron ima troje iz prethodnog braka. Britanska premijerka Theresa May, kao ni bivši talijanski premijer Paolo Gentiloni nemaju djece uopće. I druge europske države vode ljudi bez djece. Nizozemski premijer Mark Rutte, švedski premijer Stefan Löfven i premijer Luksemburga Xavier Bettel također nemaju djece, kao ni predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ili škotska premijerka Nicola Sturgeon. Ono što upada u oči je da sve ove države politički i ekonomski stoje vrlo dobro, pa i Italija u usporedbi s drugim južnjačkim državama.

– Govorio bi o budućnosti, a nema djece – prozivao je Macrona tijekom predizborne kampanje uoči predsjedničkih izbora 2017. osnivač Nacionalne fronte Jean-Marie Le Pen.

‘Trend se odražava na naciju’

Neki su se demografi i intelektualci, na primjer francuski povjesničar Jean-Louis Harouel, oglašavali da nema opravdanja da lideri tih zemalja nemaju djecu. Iako političari njihove komentare smatraju zlobnima, oni tvrde da je činjenica da se taj trend među vodećom političkom kastom odražava na sudbinu nacija koje vode, i to zbog velikih demografskih promjena u Europi. S druge je strane tjednik Economist prije otprilike godinu dana napisao tekst u obranu onih bez djece, navodeći da, prema nekim istraživanjima, oni više uplaćuju u humanitarne svrhe, što demantira tvrdnju, koja se ponekad može čuti, da su sebični.