Merkel traži zatvaranje skijališta, Austrija ne želi izgubiti 2 mlrd. eura

Vrijeme za skijanje se bliži, no odlazak u zimovališta čini se sve dalji. Mnogi su skijanje u prosincu i popularne ski-openinge davno prekrižili, a njemačka kancelarka Angela Merkel jučer je zatražila da alpske zemlje svoja zimovališta do daljnjeg ne otvaraju kako bi borba protiv pandemije koronavirusa bila što učinkovitija.

– Pokušat ćemo na europskoj razini doći do suglasja oko zatvaranja svih skijališta – kazala je kancelarka u parlamentu, dodavši da s obzirom na otpor Austrije to možda neće biti moguće.

Italija za zajednički dogovor

U Austriji skijališta ostaju zatvorena do 6. prosinca. Italija smatra da bi se sve države EU trebale usuglasiti u vezi sa zatvaranjem i otvaranjem skijališta, jer se jedino tako može spriječiti širenje zaraze. Naime, ne bude li neka zemlja zatvorila svoja skijališta, skijaši iz drugih zemalja mogli bi otići onamo i vratiti se zaraženi u svoju zemlju. To se dogodilo u veljači ove godine kada su se u Ischglu u Austriji zarazili skijaši iz Hrvatske, Danske, Norveške i drugih zemalja. Talijanski premijer Conte najavio je dogovore s drugim zemljama, ali nije od svih dobio pozitivan odgovor. Austrijska ministrica za turizam Elisabeth Köstinger je kazala da ne može prihvatiti talijansku inicijativu, te da će u Austriji biti zimskog turizma, a da su skijališta sigurna. Ministar financija Gernot Bluemel dodaje kako bi zatvaranje zimskog turizma za Austriju značilo gubitak veći od dvije milijarde eura.

Francuska je najavila da će odluku o tome hoće li skijališta biti otvorena za Božić donijeti za desetak dana. Predsjednik Macron najavio je postupno popuštanje epidemioloških mjera i kazao da je “nemoguće zamisliti” otvaranje skijališta za Božić i Novu godinu, radije bi da to bude u siječnju. Francuski premijer Jean Castex Durante je pojasnio kako će se Božić moći provesti na planini, ali će skijališta ostati zatvorena.

A upravo to, odnosno okupljanje u kafićima i na ostalim mjestima, zabrinjava Italiju. Jer može se ograničiti broj skijaša na žičari i stazama, ali će se oni okupiti u lokalima i restoranima. Inače, Švicarska je već otvorila svoja skijališta, a slovenski skijaški centri pripremaju se za sezonu kao da gosti sutra stižu. Glasnogovornik vlade Jelko Kacin je kazao da je skijanje, a osobito masovno, u ovim uvjetima vrlo problematično, dodavši da se o cijeloj situaciji i perspektivi skijališta u doba pandemije razgovara na razini zemalja alpskoga kruga. Velika neizvjesnost oko skijaške sezone možda će biti razriješena početkom prosinca kada u mnogim zemljama prestaju sadašnje stroge mjere koje bi do tad trebale polučiti i neke rezultate.

Kako bilo, upravo su hrvatski skijaši među onima koje ponajviše zanima kada bi skijaška sezona mogla početi. Naime, ako ne računamo prosinačka otvaranja sezone, naši zaljubljenici u ovaj bijeli sport tradicionalno na skijanje masovno odlaze među prvima, i to relativno rano, već u siječnju, odnosno u vrijeme školskih praznika. Ove zime to, pak, pada odmah iz Nove godine. No samo najveći optimisti vjeruju da bi već do tada pandemija mogla biti obuzdana, a situacija na skijalištima normalizirana.

Scenarij kao za Jadran

– Teško je išta predviđati. Ali ne bih za europska skijališta isključio scenarij kakav smo mi ljetos imali na Jadranu. Kad smo se u ožujku zatvorili, činilo se da se od sezone neće biti ništa, a na kraju su, tri mjeseca od zatvaranja, gosti počeli stizati. Špica sezone na europskim skijalištima počinje polovicom siječnja, vrhunac je u veljači, a do tada se situacija može stabilizirati. Tko zna, možda će i školski praznici kod nas biti pomaknuti ili produženi – kaže predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK Boris Žgomba.

Očito je da će se odluke o skijanju donositi u zadnji tren. O tome svjedoče i podaci agencija koje imaju tek nekoliko postotaka rezerviranih zimovanja u odnosu na lani. Entuzijazma nema ni među onima koji planiraju na skijanje.

– Ne bojim se zaraze na samom skijalištu. No nikad se ne zna što se može dogoditi u kafiću ili trgovini. A pomisao da se razbolim u inozemstvu pa da se ne mogu vratiti kući kvari mi gušt – priznaje Zagrepčanka Sanja S. koja zimi redovito odlazi na neko od austrijskih ili talijanskih zimovališta.

