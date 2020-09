Jesu li Hrvati zamjerili Austriji crvenu listu? Evo koliko je naših skijaša već zakazalo rezervacije

Suprug bi išao, ja baš nisam za. Ne bojim se toliko da bismo se na skijalištu mogli zaraziti, više me strah zatvaranja granica ili da netko od nas završi u nekoj austrijskoj bolnici... Ali još ćemo vidjeti, iskreno o svojim dilemama govori Zagrepčanka Ana. Odluka još nije donesena ni u novozagrebačkoj obitelji Slobodana M., koja je redovito odlazila na skijanje u Austriju.

- Prijašnjih bismo godina u ovo vrijeme već imali rezerviran apartman. Sad je teško išta planirati, a ne želimo ni riskirati karantenu nakon povratka, tako da ove zime vjerojatno preskačemo zimovanje. Možda jedino skoknemo koji vikend u Sloveniju - veli Slobodan.

Želja za putovanjima nije nestala, potvrđuju i u Udruzi hrvatskih putničkih agencija. Većinom se radi, kaže predsjednik UHPA-e Tomislav Fain, o individualnim putovanjima i tradicionalnom skijanju. Broj rezervacija u godini korone nije ni blizu lanjskom, ali kapaju čak i uplate. I to najviše zahvaljujući činjenici da domaćini u slučaju više sile, umjesto skijašima nezanimljivih vaučera, pristaju vraćati novac.

- Radimo kao da će ski-sezona biti normalna, izbacili smo i dva kataloga, počela je i prodaja, a kupaca ima i za aranžmane od 6000, ali i od 30.000 kuna. Ključna su jamstva za povrat novca. U slučaju da matična ili odredišna zemlja proglasi epidemiju, ili da službeno granice budu zatvorene, ili da tranzitna ili odredišna destinacija dođe na crvenu listu, moguće je stornirati ski-aranžman do tri dana prije usluge uz garanciju povrata 95 posto iznosa - objašnjava Dalibor Čanaglić, produkt-menadžer u agenciji Palma Travel, i otkriva da su to morali ispregovarati sa svakim partnerom ponaosob.

Vaučeri i zamjenski termini za skijaše nisu opcija jer je većina vezana uz školske praznike pa će povrat novca biti i najjači adut s kojim domaćini pripremaju zimsku sezonu. Za razliku od ljetnih destinacija, zimovališta ne planiraju raditi ustupke u cijeni zbog korone. Ski-sezona koncentrirana je u dva mjeseca, kad se cijela Europa slijeva prema austrijskim, talijanskim i francuskim skijalištima, i domaćini vjeruju da će potražnja i uz COVID-19, ne bude li novih eskalacija, biti zadovoljavajuća. Kako imaju dodatnih troškova zbog epidemioloških mjera, cijene će braniti dok god budu mogli.

Mnogi u strahu od zaraze nikad pažljivije biraju smještaj, većina hoće apartmane koji daju veću intimu nego hotel, a nerijetko dvije-tri obitelji zajednički žele zakupiti cijelu kuću. A to nije jeftino. Povrh toga, tzv. hrvatski tjedan, kad većina Hrvata zbog školskih praznika ide na skijanje, pada odmah iza Nove godine, u sezoni najviših cijena. Bolje nije ni u veljači, kada će školarci također imati nekoliko slobodnih dana. U to su vrijeme školski praznici i u Austriji, Sloveniji, Njemačkoj, potražnja je velika i cijene su opet u zenitu.

- Zasad su to uglavnom klijenti koji s nama idu na zimovanje već godinama. Brojke nisu velike, a ljudima je bitno jamstvo da će im novac biti vraćen ako se ne bude moglo putovati. Na francuskim skijalištima to jamči 90 posto domaćina, a novac vraćaju sve do dan prije putovanja - kažu u Kontakt toursu i otkrivaju da ni u toj zemlji zasad nema govora o skijaškim sniženjima.

To pak znači da se sedam dana skijanja i ski-kartu u Francuskoj, gdje su cijene povoljnije nego u Italiji i Austriji, može po osobi, kao i lani, dobiti već za 1700-1800 kuna. Za sedmodnevni najam obiteljskog apartmana u Austriji, recimo, treba petstotinjak eura. No od cijena će na kraju biti važnija koronasituacija. Domaći putnički agenti procjenjuje da će na skijanje u najgorem slučaju svaki treći, a možda i svaki drugi domaći skijaš u odnosu na lanjski broj. Jedno je očito. Nervoza s kojom su ljetos bili suočeni mediteranski domaćini sad vlada na skijalištima.

