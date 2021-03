Merkel, stjerana u kut, morala prihvatiti djelomično otvaranje

Iako je sve više Nijemaca nezadovoljno strogim epidemiološkim mjerama, vlada kancelarke Angele Merkel nakon još jednog sastanka s čelnicima saveznih pokrajina dogovorila je njihovo produljenje do 28. ožujka, ali je i usuglasila plan u pet koraka za postupno i oprezno ponovno otvaranje zemlje.

Njemačka vlada pod snažnim je pritiskom javnosti i opozicije, ali i pojedinaca koji pripadaju vladajućoj koaliciji, da se Njemačka što prije vrati u “normalnost”. Nezadovoljni su i ekonomisti koji upozoravaju da vlada nema pripremljen plan otvaranja gospodarstva.

Nada su “samotestovi”

Iako su Nijemci na početku pandemije prije godinu dana snažno podržavali epidemiološke mjere i zatvaranje, sada samo manjina Nijemaca podržava aktualnu politiku kancelarke i zatvaranje, protiveći se bilo kakvom uvođenju novih mjera iako je sedmodnevna incidencija, odnosno broj novih slučajeva na 100 tisuća stanovnika u posljednjih sedam dana u Njemačkoj još uvijek iznad razine od 35 koju je postavila kancelarka, a od nje je u novom planu, pod pritiskom premijera saveznih pokrajina, morala odustati i vratiti se incidenciji 50.

Merkel izlaz iz pandemije vidi u brzim “samotestovima” za cijelu populaciju i masovnom cijepljenju, to predstavlja ključ njemačke strategije protiv širenja koronavirusa. Svaki Nijemac dobivat će svakog tjedna po jedan besplatni test, a najavljuje se i ubrzavanje procesa cijepljenja.

Mjere u Njemačkoj ostaju na snazi do kraja mjeseca, a popuštanje će ovisiti isključivo o incidenciji, što znači da i dalje ostaju zatvoreni restorani, kulturne i sportske ustanove i sve trgovine osim prehrambenih i nužnih usluga. Njemačka će mjere popuštati oprezno, korak po korak. Od ponedjeljka stupaju na snagu prva postupna ublažavanja mjera u ograničavanju pojedinačnih kontakata, nakon čega će u regijama u kojima je sedmodnevna incidencija ispod 50 biti dopušteno druženje dvaju domaćinstava s po najviše pet članova, dok je dosad bio dopušten susret samo s jednom osobom iz drugog domaćinstva.

Kada je riječ o trgovinama, one će moći otvoriti svoja vrata kupcima tek kada incidencija padne ispod 50, a kada bude viša od toga trgovine će moći poslovati samo putem interneta. U slučaju da stupanj širenja zaraze nastavi padati, mjere će se dodatno popuštati, pa se tako diljem Njemačke 8. ožujka otvaraju i cvjećarnice, knjižnice i vrtni centri. Dopušten je jedan kupac na 10, odnosno 20 kvadratnih metara, ovisno o veličini prostora. Istog će se dana dopustiti rad i uslužnim djelatnostima s bliskim kontaktom: pedikerima, vozačkim školama i školama letenja, ali uz obavezan negativni test.

Terase restorana i kafića otvaraju se u 4. koraku popuštanja mjera, i to tek u slučaju incidencije ispod 50 u trajanju od 14 dana. O incidenciji će ovisiti i otvaranje kina i kazališta, kao i individualni sportovi u zatvorenom i sportske aktivnosti na otvorenom, koje će moći provoditi najviše pet osoba iz dva kućanstva ili najviše 20 djece. Isto vrijedi i za zoološke i botaničke vrtove, muzeje, galerije i spomen-područja, uz dogovoreni termin.

Popuštanje će ovisiti o sedmodnevnoj incidenciji, i to samo u regijama u kojima stupanj incidencije ne prelazi 100 zaraženih na 100 tisuća stanovnika. U slučaju da vrijednost incidencije prijeđe 100, mjere se ponovno vraćaju na staro. Za cijelu Njemačku vrijedi pravilo o radu od kuće kad god je to moguće sve do konca travnja.

U 5. koraku otvaranja, koji nastupa 5. travnja bude li incidencija ispod 50, dopuštaju se događaji na otvorenom s najviše 50 osoba i sportske aktivnosti u dvorani.

Novi koraci od 22. ožujka

Daljnji koraci, o kojima će se na sastanku predstavnika savezne i pokrajinskih vlada ponovno raspravljati 22. ožujka, ovisit će o testiranjima, cijepljenju, mutacijama virusa i drugim faktorima. Kad se oni razmotre, odlučivat će se i o daljnjim otvaranjima u sektorima ugostiteljstva, kulture, priredbi, putovanja i hotelskom sektoru.

Jedan od razloga zbog kojeg vladajuća koalicija ustrajava na strogim mjerama unatoč poboljšanju epidemiološke situacije vjerojatno se krije u činjenici da njemačko gospodarstvo, unatoč zatvaranju i prošlogodišnjem padu, ponovno postiže izvrsne rezultate, osobito u sektoru autoindustrije, što svjedoči o njegovoj nevjerojatnoj snazi i vitalnosti.