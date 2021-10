Milanović: 'Meni je bolesno da Hrvatska ima žičanu ogradu prema BiH i prema Srbiji'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju Godišnje skupštine Europske federacije novinara. Nakon toga dao je izjavu za medije.

"Granica postoji u svijesti u glavama i propisima EU. Zaštitite te potrebite ljude koji su u nevolji, a ovo treba istražiti. S jedne strane traže od nas da kontroliramo granicu i onda vide nešto što im se ne sviđa, zato što tako moraju reagirati. I što hoće? Hoće li da Hrvatska čuva svoju granicu, ako to radi, bit će incidenata. Ovo smatram incidentom za koji netko treba odgovarati, ali da bi Hrvatska zbog toga trebala snositi posljedice? što onda radimo EU?" kazao je Milanović.

"S druge strane, granica BiH, to je sigurna država, tamo nisu krokodili, tamo ne vrebaju opasnosti zbog kojih su prije 50 ili 60 godina donošene prve konvencije u cilju zaštite migranata, prognanika i zabrane povratka", dodao je.

"Sutra, odnosno danas od nas očekuju da granicu prema istoku koja je sutra već schengenska, a trebala je to biti odavno, čuvamo? Čime? Lepezama? Policija i ljudi koji rade, ako maknemo teoretski nekolicinu koji su napravili nešto što nisu smjeli, rade grozan posao za mali novac u nemogućim uvjetima", kazao je predsjednik.

Komentirao je i pitanje novinara što s ilegalnim imigracijama.

"Netko ide u protupravan čin i ne dolazi iz područja u kojem nije ugrožen životno i pokušava proći kroz Hrvatsku i dočepati se Schengena i na tom putu hrvatska policija ih treba zaustaviti, a to je izrazito težak zadatak. Ljude se ne smije batinati. To govorim načelno, ali oni se u obnašanju toga mogu susresti sa svime i svačime", dodao je.

"Ljudi dolaze iz pravno političkog prostora, a to je BiH u kojoj nema prognaničke krize, nema gladi, nema građanskog rata. Na listi prava, ja ne znam da postoji pravo da se prođe kroz Hrvatsku, da se zanemari činjenica postojanja hrvatske granice i preko Hrvatske uđe u Sloveniju. To – tražim azil – to nije pravo koje se ne provjerava, a ako ga veći broj ljudi zloupotrebljava, onda imamo problem", kazao je.

Fizičke barijere na granicama

Kazao je da mu se ne sviđa ideja postavljanja žice na vanjske granice.

"Žičana ograda prema BiH, prema Srbiji, to je bolesno. Meni je bolesno da Hrvatska ima žičanu ogradu prema BiH pa čak i da ondje ne živi pola milijuna Hrvata, pa i prema Srbiji", kazao je Milanović, dodajući da sve treba istražiti. "Ne vidim ničiju odgovornost u ovom trenutku", kazao je na pitanje smatra li odgovornim ministra Božinovića.

"Griješim svakodnevno. Novinare ne tužim. Pokajat se neću, mogu se ispričati", kazao je na pitanje je li se pokajao zbog nekih izjava upućenih novinarima. Na pitanje vrijeđa li novinare kazao je: "Molim? Ja govorim o nekim ljudima koji su politički prodani i na HTV-u ih ima. To nije uvreda."

Novinari su Milanovića pitali zašto danas nije bio u Saboru.

"Danas je Dan hrvatske neovisnosti na koji dan je Hrvatska priznala samu sebe i formirala svoju vojsku. Tamo je bio je moj izaslanik. Zašto mislite da sam trebao biti u Saboru, zbog poigravanja s datumima iz nove nacionalne povijesti. Ovo je Dan Hrvatskog sabora, po čemu je to. Ovo je potpuno krivo nazvano. Danas je to bio skup u Saboru na kojem je govorio Šeks, koji ima nešto o tome reći i govorio je Jandroković", dodao je.