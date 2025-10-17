Memento veritas: dok tijela i istina ne stignu, mir je samo predah. A sveti rat ne postoji

Ako konstantno lažete, istina se izgubi. I ako ne znate povijest. Ne možete reći "od rijeke do mora" ako ne znate koja rijeka i koje more. Rekao mi je to kad smo razgovarali u svibnju Alon Timrodi, otac jedinog taoca o kojemu obitelj nije znala baš ništa: je li živ ili mrtav, ranjen ili neozlijeđen. Od srijede ujutro znaju. Tijelo Tamira Nimrodija jedno je od sedam koja su vraćena u Izrael, od 28 koje je Hamas pristao vratiti. Alon Nimrodi otet je kao 19-godišnjak u jedinoj borbenoj bazi u Izraelu koja pomaže ljudima u Gazi, osigurava im humanitarnu pomoć. Ubijen je u zatočeništvu. Otac mi je ispričao da o njegovu sinu najbolje govore tri rečenice koje su mu našli u sobi, podsjetnik na papiru što želi postići: 1. Uspjeti u tome da pomogneš mnogim ljudima, 2. Steći veliku grupu dobrih prijatelja i 3. Ne nauditi nikome.